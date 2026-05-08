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美伊再度交火 恒指低开266点 汇丰友邦跌逾2%｜港股开市

股市
更新时间：09:29 2026-05-08 HKT
发布时间：09:29 2026-05-08 HKT

美伊再度交火，据报伊朗阿巴斯港附近发生爆炸，美军指三艘导弹驱逐舰周四通过霍尔木兹海峡前往阿曼湾时，拦截了伊朗袭击，并采取自衞反击。据ABC新闻报道，美国总统特朗普表示，对伊朗目标的报复性打击只是一次「轻微的惩罚」，又指停火仍在进行中。受消息影响，国际油价升逾1%，布油最新报每桶101.63美元，纽油报96.02美元。

港股方面，恒指今早低开266点，报26359点。科指跌41点，报5079点。阿里巴巴（9988）跌1.41%；腾讯（700）跌0.5%；美团（3690）跌0.77%。百度（9888）则逆市升近3%。

金融股下跌，汇丰（005）跌2.58%，友邦（1299）跌2.18%。

北水动向方面，周四南下资金净卖出港股47.97亿港元。中芯国际 (981)、剑桥科技 (6166)、滴普科技 (1384)分别获净买入8.09亿港元、6,913万港元、5,495万港元；腾讯控股 (700)美团(3690)、中国海洋石油 (883)分别遭净卖出27.39亿港元、6.92亿港元、5.18亿港元。    

美股方面，标指及纳指周四破顶后回吐，标指收市跌28点或0.38%，报7337点；纳指跌32点或0.13%，报25806点；道指收市亦倒跌313点或0.63%，报49596点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.4%。
 

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