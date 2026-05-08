恒指半日跌290点 中芯挫4% 百度升3% 昆仑芯传IPO辅导｜港股开市

美伊再度交火，伊朗局势反复，恒指低开266点后，最多曾跌351点，低见26274点，中午收市跌290点或1.09%，报26335点，成交额1,455.41亿元。科指半日跌55点或1.08%，报5065点。

科网股别发展，腾讯（700）跌1.55%；阿里巴巴（9988）跌1.49%；美团（3690）跌0.71%。小米（1810）升0.9%，据报小米汽车近日有人事调整，汽车部副总裁于立国兼任海外业务筹备组组长，加速出海布局。

百度（9888）逆市升3.49%，大行指其昆仑芯北京科技股份启动在科创板上市辅导。

晶片股走弱。中芯（981）跌4.43%；华虹半导体（1347）大跌9.76%；天数智芯（9903）及澜起科技（6809）齐跌逾3%。

汇丰、友邦跌逾2% 渣打跌1.8%

金融股下跌，汇丰（005）跌2.65%；友邦（1299）跌2.58%；渣打（2888）跌1.86%；中银香港（2388）跌0.78%。

泡泡玛特（9992）受「中国巴菲特」段永平建仓及力撑创办人王宁消息刺激，今早曾升近7%，高见175.4元，中午收市升5.05%报170.4元，为表现最佳蓝筹。

龙湖升近4% 润地中海外52周高

龙头内房企造好，龙湖（960）升3.92%；润地 （1109）及中海外 （688）分别升2.64%及1.35%，齐创52周高。

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0930：美伊再度交火，据报伊朗阿巴斯港附近发生爆炸，美军指三艘导弹驱逐舰周四通过霍尔木兹海峡前往阿曼湾时，拦截了伊朗袭击，并采取自衞反击。据ABC新闻报道，美国总统特朗普表示，对伊朗目标的报复性打击只是一次「轻微的惩罚」，又指停火仍在进行中。受消息影响，国际油价升逾1%，布油最新报每桶101.63美元，纽油报96.02美元。

港股方面，恒指今早低开266点，报26359点。科指跌41点，报5079点。阿里巴巴（9988）跌1.41%；腾讯（700）跌0.5%；美团（3690）跌0.77%。百度（9888）则逆市升近3%。

金融股下跌，汇丰（005）跌2.58%，友邦（1299）跌2.18%。

北水动向方面，周四南下资金净卖出港股47.97亿港元。中芯国际 (981)、剑桥科技 (6166)、滴普科技 (1384)分别获净买入8.09亿港元、6,913万港元、5,495万港元；腾讯控股 (700)美团(3690)、中国海洋石油 (883)分别遭净卖出27.39亿港元、6.92亿港元、5.18亿港元。

美股方面，标指及纳指周四破顶后回吐，标指收市跌28点或0.38%，报7337点；纳指跌32点或0.13%，报25806点；道指收市亦倒跌313点或0.63%，报49596点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.4%。

