美股消化停战协议消息 道指早段跌100点 标指纳指创新高后整固

美股投资者观望美伊和谈进展，消化霍尔木兹海峡有望重新开放消息，美股早段个别发展，标指及纳指在新高后整固，道指则跌100点。

道指报49779点，跌131点；标指报7368点，升3点；纳指报25946点，升108点或0.4%。

部分明星股继续走强，特斯拉（TSLA）升3%，Nvidia（NVDA）及微软（MSFT）涨逾2%。

美方待伊朗回应

外电报道，美国正等待伊朗就停战协议作出回应，预计在未来两、三日透过调停国巴基斯坦交代，惟目前波斯湾及黎巴嫩的局势仍然紧张。

专家：霍尔木兹海峡有望重启 利好股市

Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada指出，一旦协议达成，霍尔木兹海峡有望重新开放，从而缓解地区冲突。他续指，当油价回落，对全球股市以及能源进口经济体的货币而言，都将是一个积极信号。