澳博首季经调整EBITDA跌4% 受卫星场关闭影响 何超凤：营运效率已显著改善

澳博（880）第一季经调整EBITDA录得9.17亿元，按年下跌4.3%，经调整EBITDA率为15.5%，增加2.7个百分点。但期内转盈为亏，蚀6200万元。澳博主席及澳娱综合常务董事何超凤表示，随著其完成由卫星场模式过渡，经调整EBITDA率提升，反映出更精简且更具协同效应的营运架构。

经调整EBITDA率升至15.5%

何超凤称，上季是全面采用自营推广模式后的首个季度，期内展现出严谨的营运纪律，效率亦显著改善。她称，澳博将继续专注推进各项物业提升工程，为宾客提供卓越体验，从而为股东创造长远价值。

期内总净收益59.03亿元，按年下降21.1%，当中博彩净收益53.64亿元，跌22.8%，而酒店、餐饮、零售 、租赁及相关服务收入为5.39亿元，增加1.7%。澳博指，在完全没有卫星娱乐场下，市占率亦因此调整至9.6%。

升级工程逐步推进

澳博表示，经调整EBITDA率的改善，反映在转向自营营运模式后，成功优化资源配置，进一步提升盈利能力，并指澳门半岛区内多项物业于重组后展现稳健动力，相关产品优化及升级工程亦正按计划逐步推进。

该集团指出，在奢华酒店领域获《福布斯旅游指南》的权威肯定，而旗下餐厅于港澳地区表现亮眼、屡获殊荣，进一步巩固于高端餐饮领域的领先地位。澳博又表示，持续推进「社区+旅游」策略，于新马路片区带动人流，支持本地中小企业发展。