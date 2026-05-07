日清与伊藤忠香港联合投资 中港市场加强代理新品牌

日清食品（1475）公布，与日资商社伊藤忠香港签署协议，联合投资日清旗下的「日清食品营销」，以提升产品采购能力，借此拓展及发掘新代理品牌，包括全新及第三方品牌，来源不仅限于日本，亦涵盖其他海外市场品牌，以满足香港及内地消费者的需求。

伊藤忠香港入股日清子公司

是次合作中，伊藤忠香港将取得「日清食品营销」的19%股份，余下81%由日清持有，双方借此亦签定原材料及商品采购，以及产品销售协议，日清向伊藤忠香港采购原材料及商品，并向对方供应制成品。

向伊藤忠采购多元化产品 料增盈利能力

日清指，伊藤忠集团提供的原材料主要为小麦粉，商品主要为蒸煮袋装产品和第三方品牌的食品，包括矿泉水、酱料产品、洋菓子产品及饮料产品，令日清受惠较低的采购成本，并可从其他海外市场发掘及开发新的代理品牌；而采购多元化的产品，可扩大向客户提供的产品组合，预期此举将提升整体收入及盈利能力。

日清又指，与伊藤忠香港将借助与主要零售连锁店的伙伴关系，以及电子商务平台的相关经验，扩大其线上和线下销售渠道，同时该公司可善用中国内地先进的物流网络，提高营运效率，确保维持增长及其市场竞争力。

日清董事长安藤清隆：为香港与内地分销更多产品

日清食品董事长兼首席执行官安藤清隆表示，是次联合增资将为双方创造协同效应，协议亦反映日清食品持续为香港及内地消费者提供优质及多元化品牌及产品的承诺，支持其分销业务发展及确保可持续增长。

