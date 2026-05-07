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Arm盘后倒跌逾6% 警告智能手机业疲弱 料AI晶片业务抵销影响

股市
更新时间：12:04 2026-05-07 HKT
发布时间：12:04 2026-05-07 HKT

晶片设计公司Arm公布截至3月底2026财年第四财季业绩，收入按年增长20.2%至14.9亿美元，创公司季度收入新高，经调整每股盈利0.6美元，双者同样预期。不过，Arm周三公布业绩后股价大幅波动，虽然盘后一度急升13%至268.74美元，但最终盘后收市倒跌逾6%，收报222.12美元。同时，管理层警告智能手机行业增长乏力，将抑制其重要收入来源，但AI数据中心的增长将足以弥补这一下滑。

收入仍依赖智能手机行业

据彭博报道，Arm行政总裁Rene Haas在业绩电话会议上表示，上季手机销售出现负增长，但主要集中在低端市场，对公司影响有限。报道则指出，Arm收入仍严重依赖智能手机行业，但该行业近年波动不定，制造商亦正面临记忆体晶片短缺的困境，影响了整体产量。

至于Arm一项备受关注的收入指标为专利权，上季录得6.71亿美元，按年增长11%，低于分析师平均预期的6.93亿美元。

AGI CPU料创造逾20亿美元收入

展望方面，Arm预计截至6月底财季收入录约12.6亿美元，与分析师平均预期12.5亿美元相若；若不计特定项目，每股盈利预计为40美仙，高于先前36美仙的预期。有关业绩展望反映了Arm致力于从数据中心创造更多收入，随着云端运算供应商正在增加对基础设施的投资，以应对AI服务激增，亦意味著更加依赖Arm的晶片技术。

Arm又提到，一款名为AGI CPU的新产品将在「2027年和2028年」创造超过20亿美元的收入。该公司在3月曾表示，已获得价值10亿美元的订单。

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