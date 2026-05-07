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恒指高开317点 科网股领涨 阿里升4% 快手涨半成 百济神州绩后向上｜港股开市

股市
更新时间：09:24 2026-05-07 HKT
发布时间：09:24 2026-05-07 HKT

美国总统特朗普接受美媒访问时形容美伊「很有可能」达成停火协议，又指在潜在协议下，伊朗将交出其高浓缩铀，且同意不再使用地下核设施，而美方将放宽对伊朗的制裁。在市场憧憬双方停火下，国际油价急跌，布兰特期油周三曾跌穿100美元关口，收市报101.27美元，跌幅近8%；纽约期油收市亦跌7%至95.08美元。

油价急跌 标指纳指齐破顶

美股三大指数全线向上，道指一度重上5万点关口，收市报49910点，升612点或1.24%；标指首次升穿7300点关口，报7365点，升105点或1.46%； 纳指报25838点，升512点或2.02%，创历史新高。至于反映中概股表现的金龙指数，更大升3.45%至7127点。

AMD绩后急升18% Nvidia涨近6%

市场焦点中，Amd（AMD）季绩胜预期，并将未来数年CPU市场增长预期翻倍上调，股价急升逾18%至421.39美元。此外，英伟达（Nvidia）与康宁（GLW）达成一项长期协议，康宁将建造3座先进制造工厂，专门为英伟达生产光学连接解决方案，而英伟达则斥资5亿美元获得康宁股权认购权；两公司股价齐升，分别涨5.8%及12%。

日股复市涨逾4% 韩股有回吐

亚太区股市方面，日股假期后复市，今早曾急升逾4.4%至62139点；韩股昨日急升逾6%，今早出现回吐，曾跌约1%至7309点。港股方面，恒指今早高开317点，报26531点。蓝筹股中，科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）开市升4%；腾讯（700）升2%；美团（3690）升2.4%；京东（9618）升2.8%；百度（9888）升4.9%；小米（1810）则升1.3%；快手（1024）亦升5%。

周大福盈喜 股价高开近4%

个股消息中，周大福（1929）发盈喜，预期截至3月底全年净溢利按年增加约45至55%，即纯利约录得85.8亿至91.7亿元。周大福指，净溢利上升主要由于金价上涨、零售业务及定价首饰的销售结构更趋有利，从而带动毛利率提升；以及严格的成本管理所带来的营运杠杆效应。该股开市报11.25元，升3.8％。

百济神州上调全年指引

百济神州（6160）公布首季净利润录约2.27亿美元，按年升178倍；总收入15.13亿美元，增长35%。此外，百济神州更新2026年全年指引，总收入指引由62亿至64亿美元，上调至为63亿至65亿美元；GAAP经营利润亦由7亿至8亿美元，上调至7.5亿至8.5亿美元。该股开市报189.4元，升4%。

北水动向方面，昨日净卖出港股85.64亿元，剑桥科技（6166）、中芯国际（981）及中海油（883）分别获净买入1.45亿元、7,925万元及99万元；而盈富基金（2800）、腾讯（700）及小米（1810）则分别遭净卖出37.39亿元、23.97亿元及10.49亿元。   

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