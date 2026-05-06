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小米汽车新一代SU7上市48天锁单逾8万辆 股价曾升逾2%

股市
更新时间：11:34 2026-05-06 HKT
发布时间：11:34 2026-05-06 HKT

小米（1810）旗下小米汽车今日公布，新一代SU7上市仅48天，锁单已突破8万辆，集团创办人兼CEO雷军亦在微博中感谢车主认可。该股今早曾升2.4%，高见31.18元；暂报31.08元，续升约2%。

小米YU7 GT将于5月底发布

小米汽车表示，新一代SU7 Max早前以1分37秒974成为浙赛50万内最速四门量产车，底盘、性能及驾驶质感全面进化，定位为「新一代驾驶者之车」。公司早前亦预告，小米YU7 GT将于5月底正式发布，定位为「适合长途旅行的跑车级SUV」。

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