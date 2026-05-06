恒指半日升205点 阿里中芯领涨 澜起升近两成 内房股受惠五一楼市火热｜港股开市

1215：北水回归首日，恒指今早高开131点后，表现反复向好，升幅一度扩大至312点，高见26210点，截至中午则报26104点，升205点或0.79%，重上两万六点关口，半日成交1,658亿元；科指中午报4994点，升65点或1.32%。

汇丰反弹 腾讯逆市跌

重磅蓝筹股中，阿里巴巴（9988）半日升逾4%，连同中芯（981）升逾9%，以及汇丰（005）反弹1.8%，为今日主要领涨大市股份；相反，腾讯（700）逆市下跌1.4%，拖累了恒指表现。

单计股价变幅，信义玻璃（868）半日升8.7%，中海外（688）及华润置地（1109）亦分别升4.9%及4.5%，为半日表现最佳蓝筹之一。

国产晶片崛起 华虹半导体升12%

消息面上，据报美国晶片管制让英伟达（Nvidia）在中国市占率从66%减至0%，国产晶片因而受益，刺激多只半导体股炒上。除了中芯外，华虹半导体（1347）及天数智芯（9903）均升逾12%；晶门半导体（2878）亦升逾9%。

此外，存储股亦持续受追捧，澜起科技（6809）半日升近两成；兆易创新（3986）亦升17%。

内房股向好 金茂越秀升逾6%

另一热门板块则是内房股，除了中海外及润地之外，中国金茂（817）及越秀地产（123）半日均升逾6%；龙湖（960）升逾4%；绿城中国（3900）亦升逾3%。

消息面上，内地楼市在「五一」假期热度攀升。深圳乐有家研究中心数据显示，5月1日至4日乐有家门店一手住宅看房量按年上涨30%，二手住宅看房量按年上涨33%；一手住宅门店签约量按年上涨42%，二手住宅门店签约量按年大涨55%。同时，内地新政降低了核心区置业门槛，门店接到不少来自中山、香港等地的客户。



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0930：美国国务卿鲁比奥周二表示，美国已达成对伊朗军事行动「Epic Fury（史诗怒火）」的目标，又指「我们不希望再出现进一步冲突，总统更希望透过协议解决问题」。此外，美国总统特朗普已表示「自由计划」将暂时中止，以观察能否最终达成并签署协议，但封锁仍将继续有效。消息令油价偏软，其中布兰特期油今早跌1.5%至108.21美元；纽约期油则跌1.5%至100.69美元。

Intel大升13% 存储股持续热炒

美股三大指数周二齐向上，道指收市升356点或0.73%，报49298点；标指升58点或0.81%，报7259点；纳指升258点或1.03%，报25326点。至于反映中概股走势的金龙指数，则升0.12%至6889点。

市场焦点中，苹果公司据报正与Intel及三星电子进行初步磋商，计划由两家公司在美国代工生产其设备的核心晶片，消息刺激Intel（INTC）股价急升近13%，苹果（AAPL）亦升2.7%。此外，存储股持续热炒，美光科技 （MU）大升逾11%至640.2美元，市值突破7,000亿美元；Sandisk（SNDK）亦升12%至1,406.32美元。

科网股普遍向上 腾讯低开

港股方面，北水今日回归，恒指今早高开131点，报26029点。蓝筹股中，中芯（981）开市升逾4%；宁德时代（3750）亦升4%。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）开市升0.9%；惟腾讯（700）跌0.3%；美团（3690）升0.5%；京东（9618）升0.8%；百度（9888）无起跌；小米（1810）升0.2%。

长和悉售VodafoneThree 次日再高开

长和（001）昨午公布悉售英国电讯业务VodafoneThree股权后，昨日股价升逾4%，今早再升1.4%；相反，汇控（005）昨午公布业绩后急跌逾5%，今早则回稳，升0.4%。

新世界澄清酒店资产交易报道

新世界（017）表示，注意到有媒体报导揣测该集团可能出售其部分香港酒店资产的权益，经作出合理查询后，澄清尽管有潜在买家不时就该公司的各项资产进行接洽，包括香港酒店资产，但截至目前，尚未就任何出售事项订立根据上巿规则须予以披露的协议。该股开市报8.8元，无起跌。

美图首季付费订阅用户增30%

美图公司（1357）公布首季付费订阅用户超过1,790万，按年增长30.2%，其中来自生产力应用的付费订阅用户增长53%至234万，来自生活场景应用的付费订阅用户增长27%至1,556万。该股开市报4.25元，升1.4%。

可孚医疗公开发售超购398倍

新股方面，可孚医疗（1187）公开发售录约398倍超购，一手中签率5%，国际发售超购2.4倍。该股开市报39.84元，升1.3%。