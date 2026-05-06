工业股烧冷灶吼震雄｜唐牛

近日GO股丧炒，有点十年前壳股大时代的味道，例如大家最熟悉的毛记电视（1716），卖盘后的短短两个月，由个几炒到上近9元，认真夸张。昨日轮到传统工业股起动，大同机械（118）、王氏港建（532）大棍崛起，同属平靓正的震雄（057），值得望多两眼。

现价市盈率7倍 股息率7厘

震雄乃传统老牌工业股，主要制造及销售塑胶注塑机及有关产品。最新中期业绩，盈利跌7%至6,060万元，归因于全球经济增长放缓导致的市场竞争加剧，以及营运成本的压力。不过，集团近年积极转型，专注于研发大型及二板液压注塑机，这类产品利润率较高，且受电动汽车、航空航天等新兴领域需求带动，有望令业绩更趋稳定。

震雄虽然乃冷门一族，但估值非常吸引，现价市盈率7倍，股息率7厘，可谓价值投资者至爱。如今工业股丧炒，以这个估值入场等派彩，够晒值博率。

唐牛

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