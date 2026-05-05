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亚马逊攻物流服务 料颠覆物流界 联邦快递及UPS急泻近一成

股市
更新时间：10:15 2026-05-05 HKT
发布时间：10:15 2026-05-05 HKT

亚马逊周一宣布推出一项名为亚马逊供应链服务（ASCS）的物流服务，让企业以套装形式购买其现有货运和配送方案，使其成为包裹承运商和空运公司的主要竞争对手，同时也会对卡车运输商和第三方经纪商产生影响。消息传出后，联邦快递（FDX）收市跌9.1%，创一年多来最大单日跌幅；联合包裹服务（UPS）跌逾一成；物流公司Forward Air（FWRD）及GXO Logistics（GXO）更分别急泻近24%18%。至于亚马逊（AMZN）股价则升1.4%，收报272.05美元。

开放网络予卖家以外企业

据彭博报道，亚马逊多年来一直构建其分销网络，主要目标是提升自家平台上卖家的快速配送能力，如今正将该网络开放给亚马逊卖家以外的企业。亚马逊周一在声明中表示，将向工业制造商3M公司和户外零售商Lands’ End等独立客户提供货运、分销、履约及包裹运输服务。

大摩：料成货运公司分水岭

Integrity Asset Management投资组合经理Joe Gilbert表示，这一消息「对整个运输市场来说敲响了警钟」。摩根士丹利分析师Ravi Shanker在一份报告中亦指出，消息可能成为北美货运公司的一个分水岭，并指空运公司和包裹运输公司可能遭受最严重打击，而卡车运输商、铁路公司、海运公司和仓储运营商也面临风险。

此外，咨询公司LPF Spend Management创办人Nate Skiver更表示，亚马逊将端到端的能力以统一服务的形式推向市场，有望颠覆美国物流界。

报道又提到，根据产业数据供应商ShipMatrix数据显示，去年亚马逊配送了美国239亿件包裹中的四分之一以上，而联邦快递和UPS加起来的配送量约为三分之一。
 

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