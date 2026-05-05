港股日升日跌 暂未见突破｜古天后

5月5日，多云，间中有骤雨，天气稍凉，稍后骤雨逐渐减少。据报一艘美国军舰遭两枚导弹击中，另有一艘南韩公司运营船只遭到攻击起火，阿联酋一处石油工业区亦遇袭，三名印度公民受伤，消息刺激国际油价回升，尽管美国官员否认有关袭击消息，但美股周一仍借势回吐。道指低开82点后，跌幅扩大至最多586点，低见48913，收市仍要跌577点或1.13%，报48941、标指从纪录收市高位一度回落0.77%，收市跌29点或0.41%，报7200；以科技股为主嘅纳指曾弹0.38%，之后最多倒跌0.8%，收市跌46点或0.19%，报25067。纽约期油收市升4.39%，每桶报106.42美元，今早于亚洲时段则略为回落至104美元水平。

市场关注伊朗回应美军行动

个股方面，eBay获美国游戏零售商GameStop（GME）提出收购，股价升5.1%，但GME急插10.1%。亚马逊宣布推出Amazon Supply Chain Services，拖累联邦快递（FedEx）及联合包裹（UPS）股价分别回吐9.1%及10.5%，其他物流股亦受压，亚马逊升1.4%，为表现最强道指成份股，苹果则回吐1.2%；家得宝（Home Depot）回落3.6%，为跌幅最大道指成份股。记忆体晶片股上升，SanDisk升5.5%，美光科技升6.3%，同样创新高，甲骨文亦升4.9%，英特尔及AMD分别跌3.9%及5.3%。

美国总统特朗普宣称会引领受困嘅商船通过霍尔木兹海峡，惟A/S Global Risk Management首席分析员Arne Lohmann Rasmussen直言，唔系太相信航道短期内恢复正常，又称美国计划标志着首次试图以军事手段重开这条咽喉要道，市场将密切注视伊朗回应。摩根士丹利策略员Michael Wilson认为，科企业绩亮丽带动美企盈利表现强劲，抵消中东冲突影响。佢表示标指成份企业嘅次季盈利预测喺过去一个月上调了2%。

恒指25900料为好淡分水岭

中东连串事件令紧张局势再现，国际油价回升，美股周一晚回软，拖累夜期及ADR跌逾200点，预期今早港股低开，再度失守26000关，破坏本来5月良好开局。恒指㖊日高开361点，早段升幅曾扩大至549点，高见26326，但午后升势回顺，升幅收窄至319点或1.23%，报26095点，不过北水缺席下，成交只有1,769亿元，反映沽压唔算太严重，亦同时反映昨日升势嚟得有点虚，可能系缺乏北水下嘅挟升，加上夜期及ADR回软，港股又回复日升日跌嘅反复上落格局，目前未有动力向上突破。

留意今日中午汇控（005）公布季度业绩，业绩公布前其股价昨日升2.2%。目前中东局势再度紧张，料股市将反复。今日预期港股低开，料恒指将考验多条移动平均线，其中50日线正处于25800水平，而250日线约于25450-25500水平，为重要支持；而上方26100即100日线水平仍未能企稳，20日线即25900水平料为重要好淡分水岭；26300-26500仍为短期重要阻力。

古天后