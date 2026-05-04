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美股早段反复 伊朗声称导弹击中美舰遭否认 道指跌200点 专家指属「另一个吸纳机会」

股市
更新时间：21:35 2026-05-04 HKT
发布时间：21:35 2026-05-04 HKT

伊朗传媒报道，伊军有两枚导弹击中一艘美国军舰，美方否认，反指有两艘悬挂美国国旗的商船通过霍尔木兹海峡。最新局势刺激油价反弹，美股三大指数反复，道指早段跌约200点。

道指报49291点，跌208点；标指报7221点，微跌9点；纳指报25094，跌20点或0.1%。

纽油曾涨5%

纽约期油一度弹5%，最新升幅收窄至0.5%，报每桶102.3美元。

GameStop（GME）提出每股125美元收购eBay（EBAY），溢价约20%，总作价560亿美元，GameStop股价跌逾4%，eBay升6%。

交易员：市场对战局习以为常 仍关注AI机遇

法国资产管理公司棋盘金融交易部门主管David Kruk直言，因中东局势引发的市场下滑「只是另一个趁低吸纳机会」，虽然有关消息导致油价飙升，但市场已经习以为常，最为关注主题仍然是企业业绩及AI交易机遇。

美银策略师：股市处上升周期

美国银行量化交易策略师Nigel Tupper表示，全球获利周期强劲，以及一些持续的投资主题，仍然支持著全球股市录得回报。Wolfe Research首席投资策略师Chris Senyek亦指，「美股七雄」的获利动能充沛，令AI继续成为最主要的市场主题。


 

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