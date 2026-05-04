汇丰周二放榜 首季料多赚1% 全年派息或增一成 关注重启回购

汇丰控股（005）将于明日（星期二）公布首季业绩，据其内部综合多间券商平均预测，汇控首季列帐基准除税前利润为95.88亿美元(约747.86亿港元)，按年微升1.1%，按季大升41%，第一次派息维持每股10美仙，全年派息83美仙，按年多增10.7%。市场关注中东局势带来的影响，部分券商料汇控会因此额外拨备2.5亿美元，其信贷成本亦会高升，又料汇控公布第2季业绩将重启股份回购。

料为中东冲突拨备

证券商平均预测，汇控首季收入为184.85亿美元，按年升4.7%，按季升近13%。其中银行业务净利息收入按年增长6.4%，至112.76亿美元，费用及其他收入按年微增2.3%至72.09亿美元。至于预期信贷损失，证券商料将重上逾10亿美元，估计约达11.94亿美元，按年升36.3%，按季亦升32.5%。支出料按年涨4%至84.26亿美元，惟按季跌9.7%。

市场关注中东冲突的影响，摩通料汇控需为此进行拨备，令信贷成本增至46个基点，按年升9个基点，高于正常水平。高盛料汇控季内信贷成本达51个基点，包括2.5亿美元额外拨备，以反映宏观及地缘政治不确定性加剧。大摩料受地缘政治风险及宏观经济不确定影响，汇控首季额外拨备2.5亿美元。

首季净利息收入恐未乐观

汇控去年10月宣布私有化恒生并暂停回购3季。摩通预计汇控公布第2季业绩时才恢复股份回购。高盛料汇控或于第2季业绩宣布后重启回购。

香港股票分析师协会理事温杰指，汇控2月才更新财务指引，且还在观望中东局势发展、油价和美息走势，管理层理应维持指引不变。温杰质疑汇控首季的银行业务净利息收入能否如市场共识预测那么乐观，以及会否因应中东冲突而提前作拨备令首季总拨备迫近12亿美元。