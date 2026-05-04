港股仍未走出上落市格局｜古天后

5月4日，大致多云，有一两阵骤雨，天气稍凉，晚上雨势较为频密。上周五港股假期，而美股表现反复，特朗普指美国对伊朗的军事行动已结束，国际油价滑落，道指周五曾升336点，其后特朗普称将上调欧盟汽车关税，道指收市倒跌152点或0.31%，报收49499；标指及纳指齐创即市及收市新高，标指曾升0.88%，收市仍涨升21点或0.29%，报收7230；纳指一度升1.33%，收市升幅收窄至222点或0.89%，报收25114。苹果业绩理想，股价曾升5.8%，收市仍升3.2%，微软及亚马逊亦升超过1%。

股票基金上周吸资230亿美元

目前市场焦点由美伊战争转移至由战争引发对全球通胀加剧担忧，但白宫顾问哈塞特直言，如果联储局或欧洲央行因担心能源价格急升可能引发通胀而加息，将会系一个政策错误。不过达拉斯联储总裁洛根表示，鉴于前景不确定性，以及对通胀持续担忧，联储局唔应发出下一次政策行动将系减息嘅讯号。而克利夫兰联储总裁哈马克则表示，鉴于经济及通胀前景存在不确定性，反对联储局本周维持宽松倾向。美国10年期债息一度升3.23基点报4.4029厘；2年期债息曾涨3.33基点至3.9022厘，随后双双倒跌。纽约期油一度急跌逾5%，低见每桶99.3美元，收市跌幅收窄至2.98%报101.94，今早于亚洲时段仍于100美元之上徘徊。

EPFR Global资料显示，截至4月29日为止一周，全球股票基金吸资230亿美元，当中，美股基金录得193亿美元资金流入，日股基金吸资67亿美元，创2013年5月以来新高，但中国股票基金走资113亿美元。中港股市非但唔见有新资金流入，即使未有见资金显著流走，但资金仍然集中IPO及炒半新股，令港股传统重磅科技股动弹不得，港股仍乏向上突破动力。

恒指上方26600水平仍有阻力

港股喺4月最后一个星期表现麻麻，上周四劳动节假期前，恒生指数抹去上一个交易日全数升幅，周四低开103点后，一度反弹至26072点后回复跌势，最终跌335点至2776收市，按周则跌202点或0.77%，相继失守5、10、20、50及100日平均线，只仍守住30日线及250日线。不过至夜期时段，却反弹逾300点，再度逼近26000水平，而今早黑期于26200水平徘徊，对应期指即重返26100水平。由于特朗普指周一开始解救滞留霍尔木兹海峡船只，海峡有望重启，打击油价回落，不过目前纽约期油仍高居企100美元水平之上，较美伊战争开打前仍高出五成。美伊战争开打已逾月，战事消息对于股市影响似乎已陆续退减，加上美股已进入业绩期，市场将焦点转往业绩及通胀回升嘅情况上。

至于港股则于几条移动平均线之间上落整固，但支持区似乎由之前25000至25500水平，上移至25600至26100水平，开始打造另一个支持区。暂时港股仍欠动力，上周四个交易日始终未能企稳26000关，但整体沽压未算太显著，而今明两日北水休假，周三北水复市回归前，暂时料港股仍处于上落市格局，下方250日线即约25450水平有一定支持，而上方日线保力加通道顶部约26600水平仍有阻力，而本周汇控（005）将公布业绩，料成为市场焦点。

古天后