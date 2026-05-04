北水暂停 恒指高开361点 中海外升逾半成 汇控明放榜 股价涨近3%｜港股开市

港股今日（4日）将迎来传统「五穷月」开局 ，有分析指港股实际上已是「穷过后」的状态，料出现大跌可能性较低，恒指5月或将持续围绕26000点关上落。要留意的是，内地A股继续假期休市，北水将会暂停，直至周三（6日）复市。

美引导霍尔木兹海峡船只离开

外围方面，美国总统特朗普宣布，美国周一（4日）起将展开「自由计划」（Project Freedom）行动，引导受困于霍尔木兹海峡的船只离开。他同时警告，若此项人道主义行动遭遇任何阻挠，将不得不采取强硬手段予以应对。国际油价今早则冲高回落，其中布兰特期油曾高见108.79美元，暂报107.61美元，跌约0.5%；ＷTI期油亦暂跌约0.6%至101.3美元。

近5年「五穷月」4「不穷」

港股方面，恒指今早高开361点，报26138点。根据数据统计，过去5年中的「五穷月」，有4个月反传统「不穷」，恒指均录得升幅，只有2023年录得8.3%跌幅。香港股票分析师协会副主席郭思治表示，按照传统，港股3至4月炒业绩和除净，5月实际上已是「穷过后」状态，毋须过度忧虑。

郭思治：5月围绕26000徘徊

郭思治续指，中东战事虽尚未解决，但预期对金融市场的冲击力道较初期减弱，美股标指和纳指近期屡创新高，为港股带来防守性，料港股5月将围绕26000点关徘徊，短期出现大跌可能性低。恒指今日有望承接外围高开，惟缺乏北水流入，或限制港股今日升幅。

聂振邦：中美元首会晤或影响大市

高歌证券金融首席分析师聂振邦则说 ，5月上旬中东局势仍主导市场重要因素，但进入5月中下旬，腾讯（700）、阿里巴巴（9988）等大型科技股业绩，以及中美元首会晤的预期，将成为影响港股走势的主要因素，料恒指今日有望上试26000关，惟后市企稳26500点之上，走势才趋明朗。

蓝筹股中，内房股表现佳，中海外（688）高开5.3%；龙湖（960）升逾3%；润地（1109）亦升1.5%。

科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）开市升2.2%；腾讯（700）升0.4%；美团（3690）升0.9%；京东（9618）升1%；百度（9888）则升3.6%。

多间车企公布4月数据

汽车股方面，多间车企公布4月数据，其中小米（1810）4月交付量超过3万辆，股价开市升0.14%；比亚迪（1211）4月销售32.1万辆，其中海外销售突破13万辆创历史新高，股价升2%；零跑汽车（9863）4月全系交付71,387辆，按年增长73.9%，股价升1.9%。

蔚小理方面，蔚来（9866）4月交付量29,356辆，按年增长22.8%，股价开市跌1.5％；小鹏（9868）4月共交付新车31,011辆，按年跌11.5%，股价升2.6%；至于理想汽车（2015）4月交付34,085辆，按年升0.4%，股价则升2.1%。

汇丰明日公布首季业绩

个股消息中，汇丰控股（005）将于明日（5日）公布首季业绩，据其内部综合多间券商平均预测，汇控首季列帐基准除税前利润为95.88亿美元（约747.86亿港元），按年微升1.1%，按季大升41%，第一次派息维持每股10美仙，全年派息83美仙，按年多增10.7%。市场关注中东局势带来的影响，部分券商料汇控会因此额外拨备2.5亿美元，其信贷成本亦会高升，又料汇控公布第2季业绩将重启股份回购。该股开市报144.1元，升2.8%。

此外，群核科技（068）近日与金涌投资（1328）订立战略合作框架协议，已就全球业务拓展、设立风险投资基金及资本市场合作达成战略合作。两者开市股价分别升3.2%及X4.5%。