巴菲特退任后巴郡首季业绩 现金储备逼3.1万亿创新高 重启股份回购

「股神」巴菲特去年底正式卸任投资旗舰巴郡行政总裁一职后，集团周六（2日）公布首季业绩，今年首季营运利润按年增长18%至113.46亿美元，其中保险承保利润增长28%，铁路子公司BNSF利润增长13%；投资净亏损则从去年同期的50.38亿美元收窄至12.4亿美元，推动GAAP净利润按年增长约120%至101.1亿美元。此外，巴郡现金储备升至3,970亿美元（约30,966亿港元）历史新高，并连续第14个季度净抛售股票。

首季营业利润增长18%

业绩显示，巴郡首季营业利润113.46亿美元，按年增长18%；净利润101.06亿美元，按年增长近1.2倍。各主要业务中，保险承保和货运铁路表现最为突出。

保险承保利润按年增29%至17.17亿美元，主要受益于再保险业务表现强劲，部分抵消了去年同期洛杉矶野火造成的损失影响。铁路子公司BNSF税后利润按年增13%至13.77亿美元，主要受益于谷物、石油燃料及油籽等货物运输需求增加。

不过，巴郡旗下多个消费导向型业务首季受压。集团表示，经济环境对建材业务形成拖累，Clayton Homes移动房屋业务受到冲击，原因是普遍经济环境导致客户需求下降；房车制造商Forest River、服装品牌Fruit of the Loom及玩具制造商Jazwares均出现收入下滑，并归因于较高的经济不确定性和消费者信心下降。

连续14个季度净抛售股票

季内，巴郡出售股票总额约240亿美元、买入约159亿美元，即净卖出股票81亿美元，为近两年来最大单季净卖出规模，同时集团自2022年第三季以来，亦从未在任何单季度实现净买入股票，而股票销售产生应税收益则为72亿美元。

巴郡季内曾减持银行、金融服务及消费品行业股份，具体持仓变动将于本月稍后披露。截至3月底，集团61%的股票投资公允价值集中于美国运通、苹果、美国银行、雪佛龙和可口可乐5大股份。

相隔逾22个月后重启回购

此外，集团相隔逾22个月后重启股份回购，斥资2.342亿美元回购，为新CEO阿贝尔（Greg Abel）上任以来首次。Abel在股东大会上提到，将持续评估各类投资机会，包括收购上市或非上市公司，以及入股部份企业，但强调投资须以充分理解经济前景和风险为前提。

Abel此前则曾表示，他与巴菲特均认为公司股票内在价值高于市场价格，为重启回购的依据。事实上，自巴菲特去年宣布退休以来，巴郡A类股今年已累跌近6%，跑输标普500指数今年累升5.6%的表现。