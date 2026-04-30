港股假前跌335点 小米阿里挫逾3% 专家料下试250天线｜港股收市

美国联储局一如市场预期不减息，但减息分歧愈加明显，加上国际油价进一步攀升引发通胀忧虑，日前创新高的日、韩、台三大股市回落，港股在外围和科网股回调的双重因素的拖累下，于4月最后一个交易日低开低走。恒指全日收报25776点，跌335点或1.28%，时隔一日失守26000关。五一假期前夕，大市成交增至2915亿元，于3周以来最多，不过北水大幅流入121.93亿元，为近两周以来最多。

恒指4月失守26000关收市 但全月仍累升988点

恒指低开103点后，跌幅曾扩展至377点，尾市反复，最终全日收报25776点，跌335点。国指收报8681点，跌123点；科指收报4871点，跌38点。

周五（1日）港股假期休市，全周计，恒指累跌201点；国指累跌93点；科指累跌30点；三指数连跌两周，中芯国际（981）累升21.3%，为本周表现最佳蓝筹股；宁德时代（3750）累跌13.5%，为表现最差蓝筹股。

全月计，恒指累升988点，国指累升307点；科指累升221点，三指数均结束连跌两周趋势。中芯国际以累升37.9%，再包办本月表现最佳蓝筹股；老铺黄金（6181）以累跌10.6%，为本月表现最差蓝筹股。

芯片股逆市再炒上 科网股和内银股累市

芯片股再逆市再成炒作板块，中芯（981）走高7.8%，收报70.9元；华虹半导体（1347）升5.6%，收报114.1元；天数智芯（9903）飙升21.3%，收报465.8元；壁仞科技（6082）弹高8.2%，收报46.6元。

科网股普遍下挫拖累大市，小米（1810）挫3.7%，收报29.02元；阿里巴巴（9988）下滑3.5%，收报126元；腾讯（700）跌2.4%，收报467.8元；百度（9888）跌1%，收报118.7元。

中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树发文称，内地车市占世界汽车市场份额2026年达到31.5%，较2025年下降4个百分点。汽车股走弱，比亚迪(1211)大跌5.4%，收报102.5元；理想（2015）挫2.5%，收报67.55元；蔚来(9866)泻6.3%，收报49.2元；小鹏(9868)跌61%，收报2.4元。

内银股绩后走势多数向下，建行（939）跌2.3%，收报8.78元；中行（3988）走低2.3%，收报5.06元；工行（1398）下滑2.6%，收报7.03元；农行（1288）跌1.5%，收报6.08元；交行（3328）挫2.7%，收报7.15元。

渣打业绩胜预期 逆市升近2%

天能动力(819)附属公司天能电池首季盈利大跌82%，股价急挫27.3%，收报5.74元；渣打集团(2888)首季税前溢利24.5亿元，按年升16.5%，胜预期，股价逆市升1.9%，收报190.8元；中国人寿(2628)首季盈利跌32%，但略胜市场预期，绩后升4.5%，收报28.62元；三生制药(1530)旗下SSS68注射液三项适应症获中国IND批准，逆市扬4.1%，收报23.14元。

曾永坚：国际油价或未见顶 恒指有机会试25000大关

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，美国正以封锁霍尔木兹海峡的手段威胁伊朗达成协议，海峡恢复正常通航时间遥遥无期，令国际油价进一步攀升，及呈现暂未见顶的趋势，加上五一假期将至，部分投资者先行获利离场，以规避假期中出现风险，因此在高油价引发市场对经济通胀的忧虑和资金获利离场的影响下，港股以至多个亚洲股市周四走弱，他续指，技术性而言，若恒指短期内守稳250天线约25400点，恒指将维持现时上落市格局，否则将有机会再试25000点关。





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港股在4月最后一个交易日失守二万六，恒指低开103点，半日最多曾跌376点，中午收市跌322点或1.23%，报25789点，成交额1,565.85亿元。科指半日跌48点或0.98%，报4862点。

中芯（981）逆市升6.38%，华虹半导体（1347）升3.88%；天数智芯 （9903）更升19.7%。

科网股普遍下挫，小米（1810）跌3.71%；阿里巴巴（9988）跌3.21%；腾讯（700）跌3%；美团（3690）跌0.72%。

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0930：美国联储局一如市场预期维持利率不变，但反对决议者由上次的一人增至四人，是1992年10月以来，首次出现如此巨大的政策分歧。鲍威尔表示5月15日主席任期结束将留任理事，在针对其调查彻底结束之前，不会离开理事会。另外，沃什的联储局主席提名获参议院银行委员会通过，有望在鲍威尔5月15日任期结束前完成确认程序。

美股周三表现反复，道指在联储局议息结果公布后曾跌逾400点，收市跌280点或0.57%，报48861点；标指微跌2点或0.04%，报7135点；纳指升9点或0.04%，报24673点；反映中国概念股表现的金龙指数跌0.64%，报6791点。

特朗普称将继续对伊朗实施海上封锁，纽约期油曾升逾8%至108.49美元，收市报106.88美元；布兰特期油收报118.03美元，创2022年以来新高，升6.1%。

港股方面，恒指今早低开103点，报26008点。科网股普遍受压，阿里巴巴（9988）跌1.83%；美团（3690）跌1.5%；腾讯（700）及小米（1810）齐跌约1%。

友邦（1299）首季新业务价值17.57亿美元，按年升13%，股价高开1.94%报86.6元。 国寿（2628）首季少赚32.3%至195.05亿人民币，今早高开4%。

北水动向方面，周三南下资金净卖出港股39.52亿港元。建设银行 (939)、中国海洋石油 (883)、长飞光纤光缆 (6869)分别获净买入4.94亿港元、3.31亿港元、2.27亿港元；恒生中国企业 (2828)、盈富基金 (2800)、腾讯控股 (700)分别遭净卖出22.74亿港元、9.28亿港元、7.33亿港元。