恒指低开103点 ATM跌逾1% 友邦升近2% 国寿扬4%｜港股开市

美国联储局一如市场预期维持利率不变，但反对决议者由上次的一人增至四人，是1992年10月以来，首次出现如此巨大的政策分歧。鲍威尔表示5月15日主席任期结束将留任理事，在针对其调查彻底结束之前，不会离开理事会。另外，沃什的联储局主席提名获参议院银行委员会通过，有望在鲍威尔5月15日任期结束前完成确认程序。

美股周三表现反复，道指在联储局议息结果公布后曾跌逾400点，收市跌280点或0.57%，报48861点；标指微跌2点或0.04%，报7135点；纳指升9点或0.04%，报24673点；反映中国概念股表现的金龙指数跌0.64%，报6791点。

特朗普称将继续对伊朗实施海上封锁，纽约期油曾升逾8%至108.49美元，收市报106.88美元；布兰特期油收报118.03美元，创2022年以来新高，升6.1%。

港股方面，恒指今早低开103点，报26008点。科网股普遍受压，阿里巴巴（9988）跌1.83%；美团（3690）跌1.5%；腾讯（700）及小米（1810）齐跌约1%。

友邦（1299）首季新业务价值17.57亿美元，按年升13%，股价高开1.94%报86.6元。 国寿（2628）首季少赚32.3%至195.05亿人民币，今早高开4%。

北水动向方面，周三南下资金净卖出港股39.52亿港元。建设银行 (939)、中国海洋石油 (883)、长飞光纤光缆 (6869)分别获净买入4.94亿港元、3.31亿港元、2.27亿港元；恒生中国企业 (2828)、盈富基金 (2800)、腾讯控股 (700)分别遭净卖出22.74亿港元、9.28亿港元、7.33亿港元。