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港交所首季纯利51.9亿升27.3% 新股集资额较去年同期升6倍

股市
更新时间：12:51 2026-04-29 HKT
发布时间：12:51 2026-04-29 HKT

港交所（0388）公布，截至今年3月底止首季业绩，营业额82.03亿元，按年升19.6%。纯利51.88亿元，按年升27.3%。新股市场续畅旺，今年首季集资额较去年同期大增6倍。

每日成交金额 为历来第二高季度纪录

港交所今年首季平均每日成交金额达2,767亿元，为历来第二高季度纪录，仅次于2025年第三季创下2,864亿元的纪录，较2025年第一季增加14%。港交所表示，全球投资者追求多元投资，加上科技创新和市场改革令中国内地市场吸引力日增，共同推动香港现货市场以及沪股通及深股通至使 2026 年第一季交投持续畅旺。

新股市场方面，港交所于首季集资额为去年首季近六倍，稳居全球第一新股集资中心的地位，而递交上市申请的企业亦源源不断。

投资收益4.41 亿 较去年首季减15%

港交所投资收益净额为 4.41 亿元，较 2025 年第一季减少 15%。港交所表示源于 2025 年 5 月为购置香港 交易所永久总部物业而全数赎回外部组合，令外部组合资金金额减少，继而令其录得的公平值收益 净额减少。

营运支出较 2025 年第一季上升 2%，但较 2025 年第四季下跌 5%。与 2025 年第一季相比，营运支 出上升主要源于薪酬及通胀调整令雇员费用及资讯技术费用增加，以及香港交易所慈善基金的慈善 捐款增加，但于 2025 年第一季就 2022 年镍市场事件向 FCA 支付了 9,000 万元罚款，及于 2026 年 第一季就其事件收取了 2,400 万元的保险索偿，已抵销部分升幅。

 

 

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