OpenAI反驳收入增长不达标 称报道为典型「标题党」

《华尔街日报》报道指OpenAI未宾现新增用户及收入等多项指标，消息触发美股半导体股集体下挫。OpenAI发表声明反驳，指报道是典型的「标题党」。

指企业客户需求持续增长

OpenAI执行长Sam Altman与财务长Sarah Friar发表联合声明，指来自企业客户及处于起步阶段的广告业务仍在持续增长，强调业务「全面运转顺利」。

OpenAI指出，新功能如广告与 AI 图像生成，以及程式开发工具 Codex 的快速成长，均受惠于大规模算力投资。

《华尔街日报》报道OpenAI 在多项内部绩效指标上出现落差，并面临对手持续蚕食市场空间的压力。报道又指财务长Sarah Friar对未来算力支出带来的资金压力持审慎态度，如果销售增长不够快，担心公司可能无力满足未来的算力需求。

除了OpenAI出手反驳，其合作伙伴亦对AI市场前景派发「定心丸」。甲骨文（ORCL）表示与OpenAI合作前景仍高度看好。CoreWeave（CRWV）表示其客户结构多元化，除了OpenAI，大型企业客户还包括Meta、Anthropic及微软等，淡化对单一客户的依赖。

市场忧虑将重演2000年科网泡沫爆破

市场一直忧虑AI发展将重演2000年科网投资泡沫，质疑OpenAI及其他科企在数据中心和晶片上投入数千亿美元的计划是否能带来经济回报。

OpenAI在声明中强调，扩大算力仍被视为「关键推动因素」，将有助于为客户提供更优的产品体验。

早前OpenAI表示，计划暂停一个位于英国的项目。微软也同意租用原本为OpenAI预留的挪威数据中心容量。OpenAI与甲骨文在德州扩建 AI 资料中心，也因融资谈判拖延而中止。