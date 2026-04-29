拥抱新股大时代｜唐牛
更新时间：08:53 2026-04-29 HKT
发布时间：08:53 2026-04-29 HKT
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用大时代来形容近期新股表现，相信冇人会反对。星期二上市的18c新股曦智科技（1879），单日爆升逾3倍，纵然一手入场费不足3,000蚊，但因为升幅太爆炸，每手获利也近万元；今日上市的商米（6810），暗盘同样升近3倍，一手赚7,000蚊，将「入场费咁低赚得几多吖」呢个概念完美推翻。一句到尾，呢个新股大时代，大家请好好把握及珍惜。
补充一句，好多人会话，新股咁旺港交所（388）应该有计，但观乎其表现，似乎受整体市况偏弱影响较大，未见明显炒作，一心谂住追落后的战友，要有心理准备。
唐牛
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