港股再现配股潮 宁德一度挫近9% 361度暴跌18% 博泰车联逆市造好

港股配股潮再现，单计今日已有3只股份配股，分别包括宁德时代（3750）、博泰车联（2889）及361度（1361），集资规模合计近400亿元。不过，上述股份股价反应不一，其中宁德时代开市低开逾6%至630元后，跌幅一度扩大至近9%，低见617元，暂报621元，续跌约8%。至于博泰车联则逆市造好，曾升逾一成至156.8元，暂报146元，续升逾3%；然而，361度则暴跌，暂报5.7元，股价急泻近18%。

宁德折让7%配股筹391亿

宁德时代（3750）拟配售6,238.5万股，集资净额391.1亿元，配售新股相当于经扩大已发行H股的28.6%及发行股份的1.4%，每股配售价628.2元，较上日收市价折让约7%。

有关资金将用于全球新能源项目建设和零碳业务布局、研发投入、补充日常营运资金及其他一般企业用途，以加速实施全球化零碳战略并支撑长期可持续发展。

博泰车联获曹德旺之子入股

此外，博泰车联（2889）与三锋控股管理订立认购协议，发行及配发约89.6万股认购股份，相当于经扩大已发行H股约1.18%，每股认购价为127.35元，较上日收市价折让10%，认购事项的所得款项总额及净额预期分别约1.141亿元及1.1361亿。

认购事项的所得款项净额约60%将用于AI技术应用及产品研发和相关业务拓展，以及约40%用作营运资金及一般企业用途。值得留意的是，三锋控股管理主要从事投资控股，最终实益拥有人为曹晖；而曹晖为「玻璃大王」福耀玻璃（3606）创办人曹德旺之子曹晖，现为福耀玻璃董事长。

361度折让近11%配股筹逾6亿

另一方面，361度（1361）公布拟以先旧后新方式配售最多1亿股，集资约6.2亿元，相当于经扩大已发行股本约4.61%，每股配售价6.18元，较上日收市价折让近11%。

是次所得款项净额为6.11亿元，拟将约80%用于拓展海外市场网络，包括零售店铺的租赁及装修、电子商务平台的搭建、潜在业务目标的收购、营销及品牌推广活动，以及设立海外附属公司；约20%用作一般营运资金及其他一般企业用途。