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恒指半日跌171点 宁德泻近7% 药明系逆市造好 曦智科技首挂飙360% ｜港股午市

股市
更新时间：12:15 2026-04-28 HKT
发布时间：09:24 2026-04-28 HKT

恒指今早低开111点后，其后跌幅一度收窄至29点，曾见25896点，惟反弹乏力，大市再度回软，截至中午报25754点，跌171点或0.66%，半日成交1,311亿元。科指中午报4879点，跌60点或1.23%。

重磅科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）半日跌2%，小米（1810）跌2.44%，腾讯（700）跌0.46%，美团（3690）亦跌1.2%；连同工行（1398）及宁德时代（3750）急挫6.9%，为拖累大市向下主要股份。

药明康德绩优 股价升近15%

相反，药明康德（2359）首季业绩亮眼，收入按年增长29%至124.4亿元人民币，首次突破百亿大关，半日股价急升近15%，报144.8元；同系药明生物（2269）亦升2.4%，药明合联（2268）升4%，东曜药业（1875）亦升1.6%。

此外，消息亦带动医药外包概念股板块集体走强，其中凯莱英（6821）半日升逾8%；康龙化成（3759）及昭衍新药（6127）亦分别升6.4%及5.9%。

存储概念股逆市造好 

存储概念股板块逆市上涨，兆易创新（3986）上涨2.54%；澜起科技（6809）升3.47%；相关ETF南方两倍做多海力士（7709）则升4.16%。

新股表现继续亮眼，曦智科技（1879）首日挂牌大幅高开逾380%，中午收报842元，升359.6%，一手15股可赚9,882元。另一新股迈威生物（2493）半日收报28元，微升1.3%。

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美伊紧张局势对股市影响逐渐减退，相反AI炒作主题持续热闹。美股三大指数周一个别发展，道指收市跌62点或0.13%，报49167点；标指升8点或0.12%，报7173点；纳指升50点或0.2%，报24887点。至于反映中概股走势的金龙指数，则跌1.2%至6868点。

Nvidia破顶 存储股热炒

不过，本周美国科技巨头公布业绩前，焦点股英伟达（Nvidia）股价周一升4%至216.61美元，创历史新高，市值高见5.26万亿美元；该股获美银给予「买入」评级，目标价300美元。此外，存储概念股继续热炒，Sandisk（SNDK）升逾8%，美光科技（MU）亦涨逾半成。

韩股创新高 日股下跌

亚太区股市方面，韩股今早暂升逾1.3%至6702点，盘中曾见6712点高位，再创历史新高；日股则暂跌0.57%，报60194点。港股方面，恒指今早低开111点，报25814点。

阿里分拆基础设施REIT 开市跌1%

大型科网股向下，阿里巴巴（9988）正计划分拆由旗下间接全资子公司嘉兴传云及嘉兴传祥持有的嘉兴园区，以基础设施REIT（房地产投资信托基金）的形式于深交所上市，股价开市跌1%；腾讯（700）跌0.5%；美团（3690）跌1.2%；京东（9618）跌1.3%；百度（9888）则跌0.6%。

宁德时代折让7%配股筹391亿

宁德时代（3750）拟配售6,238.5万股，集资净额391.1亿元，配售新股相当于经扩大已发行H股的28.6%及发行股份的1.4%，每股配售价628.2元，较上日收市价折让约7%。有关资金将用于全球新能源项目建设和零碳业务布局、研发投入、补充日常营运资金及其他一般企业用途，以加速实施全球化零碳战略并支撑长期可持续发展。该股开市报630元，跌6.7%。

中国宏桥拟发零息可换股债

另一蓝筹股中国宏桥（1378）亦公布，建议发行2027年到期初步本金额102亿元人民币可换股零息债券，初步换股价43.9元，较上日收市价溢价约25.3%，可悉数兑换为约2.67亿股，相当于扩大后股本约2.6%，料净集资约14.69亿美元。同时，经办人可促使可换股债券买方及公司将购买于同步股本发售中出售的部分股份，公司预期购买约1,127.6万股股份作同步回购一部分，每股购买价33.99元。该股开市报33.76元，跌3.6%。

曦智科技国际发售超购53倍

新股方面，曦智科技（1879）公开发售部分录得超购约5,783倍，一手中签率为6%，国际发售则超购约53倍。该股开市报880元，升380%。

迈威生物今纳入港股通标的

迈威生物（2493）则公布，公开发售部分超购约480倍，一手中签率为1%，国际发售超购约2.5倍。此外，该股今日起获深交所调入港股通标的证券名单，股价开市报28.3元，升2.4%。

北水动向方面，昨日净卖出港股40.92亿元，中芯（981）、中移动（941）及中海油（883）分别获净买入9.77亿元、9.28亿元及6.68亿元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中国企业（2828）分别遭净卖出32.08亿元、11亿元及8.2亿元。   

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