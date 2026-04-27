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伊朗提出重开海峡 美股早段窄幅上落

股市
更新时间：21:48 2026-04-27 HKT
发布时间：21:48 2026-04-27 HKT

美伊谈判停滞之际，伊朗提出重开霍尔木兹海峡新方案，市场避险情绪升温，美股早盘三大指数全线向下。道指报49216点，跌13点；标指报7156点，跌8点；纳指报24784点，跌52点或0.21%。

全球科技股本月出现抛物线式拉升，高盛对冲基金业务负责人TonyPasquariello发出审慎警告。他直指市场现反常现象，地缘政治局势紧张、战事未歇，股市却持续飙升，直言部分板块存在「吹顶」风险，惟牛市主趋势未改。

科技股方面消息纷陈，知名分析师郭明𫓹撰文透露，OpenAI计划自研手机，正与联发科、高通合作研发手机处理器，预计2028年量产。消息带动高通早盘升幅扩至7%以上。

另外，Meta宣布与OverviewEnergy达成合作，将太空太阳能引入数据中心，目标2030年实现商业电力输送。Meta开盘升0.4%。至于电动车及航天领域，韦德布什分析师DanIves预测，特斯拉与SpaceX极大机会于2027年初合并，相关可能性高达80%至90%。特斯拉开盘跌2%。
 

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