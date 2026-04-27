夜晚做直播，有观众牙痛咁声，话港股不及美股难赢钱，如果从指数角度出发，美股指数已破顶，但港股只在26000点徘徊，说法是成立的。问题在龙头科技股表现实在太不济——腾讯（700）跌穿500元水平，美团死守80元大关，仅阿里巴巴（9988）尚算站在130元之上，指数冇起色乃无可厚非。

放低指数 聚焦个股

不过，如果放低指数聚焦个股，港股依然有很好寻宝机会。AI相关概念如建滔积层板（1888）、ASMPT（522）破顶再破顶，光通信系列大只如长飞光纤（6869）、细只如俊知集团（1300）、南方通信（1617）一样好炒；还未计接力上市的新股，无论第一日以及往后表现，都有一定水准。

根据以上种种，主观觉得港股其实唔难赢钱，市况在战火下更是有交代地强。

唐牛

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