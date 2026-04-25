新股门槛高散户难进场 券商协会吁改革手数宜早不宜迟

港交所（388）优化香港证券市场每手买卖单位的市场咨询，已于今年3月12日已完成，香港证券商协会昨日发文促港交所尽早推行优化措施第一阶段，改革宜早不宜迟，主要由于热门新股每手动辄过万元，令公开发售的申请者一手难求。

近期新股多数每手过万元

按照港交所的咨询建议，优化手数措施两阶段实施。第一阶段适用于新股上市，第二阶段适用于已上市的公司。香港证券商协会文章指出，近期新股上市出现每手过万元的情况有所上升，如思格新能（6656）每手32420元，及胜宏科技（2476）每手20988元等，热门新股每手过万元令公开发售部分的申请者一手难求。此外，部分新股上市后不久，股价便大幅上涨，每手金额太高令投资者却步。

证券商协会续指，赞成港交所优化每手买卖单位的建议，唯忧虑第一阶段要等到今年下半年才实施，新股上市每手动辄过万元的情况将仍继续，如分阶段更改每手单位，恐怕要等到2027年才会完成实施。

建议新增每手10股的选项

该会提出三点补充建议，包括尽早推行第一阶段；在实施第一或第二阶段前，鼓励发行人及保荐人自愿提前遵守每手价值的指引；及新增每手10股的选项。