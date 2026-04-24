台积电曾升4%破顶 受惠基金及主动ETF投资上限放宽

台积电今早在台湾股价一度升逾4%，高见2180元新台币的历史新高，市值超越55.7万亿元新台币（折合约13.84万亿港元）。台湾金管会昨日（23日）宣布，即日起放宽台股基金、主动式ETF投资单一公司股票的上限，市场相信有利更多资金流入台积电。

在美国上市的台积电ADR周四收市跌1.23%。台积电台股最新报2145元新台币，升3.12%。

提高至最高25%

台湾金管会公布指，因应台湾科技产业快速成长、权重股市值占比持续攀升，放宽当地股票型基金及主动式ETF投资单一公司股票上限，由原本不得超过基金净资产价值10%，提高至最高25%，在特定条件下可适用。

台积电在加权指数中占比约14.3%，分析相信随著投资上限松绑，基金资金配置上限10%的「天花板」被打开，台积电将成为首波受惠股。

台湾金管会去年已放宽被动式ETF单一成分股上限，从原本不得超过30%，改为可依个股在大盘中的市值权重配置，使ETF更完整复制指数表现。由于台股仅有台积电市值占比超过30%，该措施被市场视为「台积电条款」。