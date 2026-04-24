港股独憔悴 续跑输亚洲市场｜古天后

4月24日，密云，间中有骤雨，雨势有时颇大及有几阵狂风雷暴。美国总统特朗普下令海军向霍尔木兹海峡布雷船只开火，加上伊朗首都德黑兰启动防空系统应对小型无人机，国际油价持续高企，纽约期油又上重90美元水平之上。美股周四反复受压，道指低开205点后，跌幅扩大至最多628点，低见48861，收市道指跌179点或0.36%，报49310；标指跌29点或0.41%，报7108；纳指最多跌1.82%，尾市跌幅缩至0.89%，报24438。

个别表现中，Tesla今年资本开支预测多过原先公布，股价收市大跌3.6%；Netflix宣布额外回购250亿美元股份，股价反复回吐0.5%。软件商ServiceNow业绩欠佳，股价急插水17.8%。国际商业机器(IBM)业绩后股价亦急跌8.3%，并拖累同业Salesforce及微软分别下滑8.7%及4%。不过Intel公布业绩好过预期，盘后急升逾两成。挪威嘅全球最大主权财富基金公布首季投资亏损1.9%，为2023年第三季以来最差表现，该基金归咎于新嘅人工智能(AI)模型触发软件及服务股遭抛售、私募信贷市场不稳，以及伊朗战争影响，期内股票投资组合损失2.6%，债券回报亦跌0.2%。美国10年期债息一度转升5.4个基点，至4.353厘。美汇指数升0.36%至98.94，日圆下降0.23%至159.85兑每美元，日本财务大臣片山皋月强调一直就日圆汇价与美国保持紧密接触。

港股跑输其他市场格局未改

港股昨日低开低走，恒指低开64点后，一度跌322点，低见25840，全日跌248点，报25915，险守50日线，但跌穿10日线及100日线，并失守二万六关。至夜期及ADR时段进一步回落，跌穿50日线，夜期更一度低见25650-25700水平。今早黑期仍于25800水平上徘徊，料今早恒指略为低开，今日唔排除有机会考验20日线，即约25650-25700水平。港股跑输其他市场嘅格局未改。

短线26300-26500阻力仍大

上周五投资者趁美伊周末或再进行谈判前，先行锁定利润。本来美伊已讲掂数，同意停火，伊朗重新开放霍尔木兹海峡，并且承诺永不封锁该海峡。言犹在耳，唔够48小时，以色列未有理会美伊协议，继续袭击黎巴嫩，未有符合美伊原本协议停火安排。其后美伊就海峡控制权继续僵持，但特朗普又指延长停火。投资者已渐习惯中东局势反复消息，开始回归基本面，以此观之，本地地产股以至中资电讯股，对中东局势敏感度较低，近日较有支持。但喺美元走强下，重磅科技股则无乜运行，令指数停滞不前。估计港股又进入牛皮偏软局面。由于下周期指结算，下周开始进入转仓高峰期，除非中东局势有突破性发展，否则喺霍尔木兹海峡未能完全通行，油价维持高企下，港股只会有波幅，冇升幅，能守住20日线即25600水平，就随住中东局势消息于几条移动平均线之间上落，短线26300-26500阻力仍大。

古天后