Meta计划裁员一成 8000员工受影响 冻结6000空缺职位

Meta（META）公布计划裁减一成员工，集团约8000名员工受影响。Meta指裁员行动是为了提升营运效益。

称提前公告因消息已曝光 裁员将于5月20日启动

Meta于周四向员工发布备忘录，通知裁员决定。Meta表示公司近年来大幅投入AI相关人才与基建，今年资本开支预计创新高。

Meta人力资源主管Janelle Gale表示，裁员是公司营运效率及投资需求之间作出的艰难决定。她称今次裁员将影响不少对公司有贡献员工，由于消息已曝光，故决定提前公布。美国地区受影响Meta员工，将获得至少16星期基本薪酬，并按年资增加补偿，以及提供最长达18个月医疗补助及转工支援。

今次裁员将于5月20日启动，Meta原拟招聘的6000个空缺职位亦会冻结。

Meta年初已裁减Reality Labs约千名员工

Meta今年至今已积极推动裁员行动，今年1月裁减约1,000名Reality Labs员工，包括Quest 头戴装置、VR 内容与 Horizon Worlds等范畴。到今年3月再次裁减数百名员工，涉及facebook、Reality Labs、全球营运及销售等部门。

Meta日前亦推出「Model Capability Initiative」(MCI) 的内部工具，搜集员工键盘输入与滑鼠操作等使用数据，用于训练 AI 代理模型。

Meta周一股价曾低见653.05美元，跌3.2%，收报659.15美元，挫2.31%。

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