两大科技巨头削人手 Meta拟裁员一成 微软推自愿离职 涉8750名员工

Meta（META）公布计划裁减一成员工，集团约8000名员工受影响。Meta指裁员行动是为了提升营运效益。另一科技巨企微软（MSFT）亦首次推出自愿离职计划，约有8750名员工符合申请资格，占美国全体员工7%。

称提前公告因消息已曝光 裁员将于5月20日启动

Meta于周四向员工发布备忘录，通知裁员决定。Meta表示公司近年来大幅投入AI相关人才与基建，今年资本开支预计创新高。

Meta人力资源主管Janelle Gale表示，裁员是公司营运效率及投资需求之间作出的艰难决定。她称今次裁员将影响不少对公司有贡献员工，由于消息已曝光，故决定提前公布。美国地区受影响Meta员工，将获得至少16星期基本薪酬，并按年资增加补偿，以及提供最长达18个月医疗补助及转工支援。

今次裁员将于5月20日启动，Meta原拟招聘的6000个空缺职位亦会冻结。

Meta年初已裁减Reality Labs约千名员工

Meta今年至今已积极推动裁员行动，今年1月裁减约1,000名Reality Labs员工，包括Quest 头戴装置、VR 内容与 Horizon Worlds等范畴。到今年3月再次裁减数百名员工，涉及facebook、Reality Labs、全球营运及销售等部门。Meta日前亦推出「Model Capability Initiative」(MCI) 的内部工具，搜集员工键盘输入与滑鼠操作等使用数据，用于训练 AI 代理模型。

Meta周一股价曾低见653.05美元，跌3.2%，收报659.15美元，挫2.31%。

行政总裁朱克伯格 拟由AI替身与员工互动

Meta首季财报透露，今年拟投入1,150至1,350亿美元于AI相关资本，几乎是2025年AI资本支出的两倍。

除了投入千亿资本押注AI，行政总裁朱克伯格亦计划以AI替身，分担与Meta员工互动工作。《金融时报》报道，Meta正开发以朱克伯格为原型的AI版本，并由朱克伯格亲自参与该替身的训练及测试，以模仿他语调、举止及策略思考，未来该替身角色将能够与员工互动对话并提供回应。

报道指Meta一直积极开发由AI驱动的3D角色，而朱克伯格的替身角色将是优先开发项目之一。

微软创立51年以来 首次推出自愿离职计划

Meta大裁员8,000人，另一科技巨头微软亦推出自愿离职计划，涉及8750名员工。据报微软于内部备忘录公布自愿离职计划，对象为高级总监及以下的员工，年资及年龄合计需达70或以上。

符合资格的员工及其主管，预计于5月7日收到进一步细节通知。截至2025年6月底，微软在美国共有约12.5万名员工，约8,750名员工符合参与自愿离职计划条件，占比达7%。

微软去年已裁员数千人，今次是集团创立51年以来，首次推出自愿离职计划。

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