恒指拗腰倒升62点 终止两连跌 晶片股受追捧 分析：AI股未到吸纳时机｜港股收市

市场仍然观望中东局势发展，港股窄幅上落，恒生指数全日升62点，收市报25978点，虽然未能企稳26000点大关，但成功终止两连跌，并收复50天平均线（25926点）。受到美国白宫针对中国AI行业的言论打击，早前当炒的AI股普遍受压，迅策（3317）急挫近一成六。

美伊局势不明朗，美股三大指数周四跌0.4%至0.9%不等。亚洲股市个别发展，日本日经指数升近1%，韩国KOSPI指数接近持平，台湾加权指数在台积电急涨5%带动之下，抽升3.2%。至于内地股市则受压，上证综指微跌0.3%，收市报4080点，深证成指则跌0.7%，收市报14940点。

恒生指数低开182点之后，最多曾跌276点，但低位有承接，下午拗腰倒升，一度收复26000点大关，曾见26004点。最终26000点得而复失，以25978点收市。大市成交回落至2367亿元，北水净流入缩减至34亿元。

受白宫言论打击 AI股集体下挫

外电报道，美国白宫科技政策办公室主任Michael Kratsios撰写的备忘录指出，以中国为主的外国实体正大规模以蒸馏技术，提取美国AI大模型的能力，掠夺美国科技创新成果。消息打击本港上市的中资AI股份，智谱（2513）以及MINIMAX（100）均下挫大约9%，迅策收市报287元，急跌一成六。

传收紧低息车贷 汽车股走弱

有消息指内地收紧低息车贷，汽车股受压，理想汽车（2015）跌4.4%，吉利汽车（175）亦挫2.7%，分别为跌幅最大及第二大蓝筹股。内地AI大模型DeepSeek推出全新系列的预览版本，早前市场消息指，DeepSeek新系列可以与国产芯片深度适配，国产芯片股受追捧，中芯国际（981）升一成，收市报64.3元，是表现最佳蓝筹股。华虹半导体（1347）更爆升逾一成五。

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，近期港股的反复回落主要反映了美伊谈判落幕但未取得实质性成效的市场预期，料后续25800点成为关键支撑位，若成功守住这一关口，短期可上看26300点。他指出，下周市场需关注美伊谈判的后续进展以及全球议息动态。

AI股方面，伍礼贤指，尽管短期股价回调明显，但相较于前期显著涨幅，当前仍未到具备明确配置价值的区间，叠加美国可能限制部分中国企业获取AI模型的潜在利空，及新股市场火热导致资金分流，暂不建议投资者急于抄底。

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恒生指数今早低开181点，早段曾跌逾200点，其后跌幅收窄，半日跌52点或0.2%，报25862点。成交额1,260.70亿元。科指半日升17点或0.35%，报4882点。

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.84%；腾讯（700）跌0.4%；美团（3690）跌0.6%；小米（1810）跌0.4%。

「AI三宝」跌幅显著，智谱 （2513） 半日跌7.9%，MINIMAX （100） 跌4.6%，迅策 （3317）挫11%。有报道指，美国拟采取行动阻止中国企业「蒸馏」美国AI模型。

晶片股造好，中芯国际 （981） 升8.8%；华虹半导体 （1347） 升12.5%；纳芯微（2676）升10.4%。

中电信（728）绩后跌2.15%，该公司首季赚73.5亿元人民币，按年减少17.1%。

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0930：美伊谈判陷入僵局，美国总统特朗普下令海军向霍尔木兹海峡布雷的船只开火，国际油价收市升逾3%。美股周四反复受压，道指曾跌逾600点，标指及纳指破顶后回软。道指收市跌179点或0.36%，报49310点；标指跌29点或0.41%，报7108点；纳指跌219点或0.89%，报24438点；反映中国概念股表现的金龙指数挫2.47%，报6843点。

焦点股方面，Tesla绩后跌3.6%；软件商ServiceNow业绩欠佳，股价重挫17.8%；Salesforce及微软分别下跌8.7%及近4%。

港股方面，恒指低开181点，开报25733点。

科网股普遍向下，腾讯（700）跌1.65%；阿里巴巴（9988）跌1.76%；美团（3690）跌0.12%。小米（1810）跌0.57%，小米集团董事长雷军表示，新一代SU7自4月23日发布以来已售出26,000辆；并将在5月底正式发布YU7 GT系列。

宁德时代（3750）开市升1.85%，报715.5元。国药（1093）升1.48%。

北水动向方面，周四南下资金净买港股85.98亿港元。盈富基金 (2800)、南方恒生科技 (3033)、恒生中国企业 (2828)分别获净买入36.62亿港元、8.5亿港元、8.23亿港元；吉利汽车 (175)、阿里巴巴(9988)、中芯国际 (981)分别遭净卖出6.51亿港元、5.96亿港元、5.03亿港元。