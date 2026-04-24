恒指半日跌52点 中芯升近9% 智谱挫8% 传美国拟阻中企「蒸馏」AI模型｜港股开市

恒生指数今早低开181点，早段曾跌逾200点，其后跌幅收窄，半日跌52点或0.2%，报25862点。成交额1,260.70亿元。科指半日升17点或0.35%，报4882点。

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.84%；腾讯（700）跌0.4%；；美团（3690）跌0.6%；小米（1810）跌0.4%。

「AI三宝」跌幅显著，智谱 （2513） 半日跌7.9%，MINIMAX （100） 跌4.6%，迅策 （3317）挫11%。有报道指，美国拟采取行动阻止中国企业「蒸馏」美国AI模型。

晶片股造好，中芯国际 （981） 升8.8%；华虹半导体 （1347） 升12.5%；纳芯微（2676）升10.4%。

中电信（728）绩后跌2.15%，该公司首季赚73.5亿元人民币，按年减少17.1%。

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0930：美伊谈判陷入僵局，美国总统特朗普下令海军向霍尔木兹海峡布雷的船只开火，国际油价收市升逾3%。美股周四反复受压，道指曾跌逾600点，标指及纳指破顶后回软。道指收市跌179点或0.36%，报49310点；标指跌29点或0.41%，报7108点；纳指跌219点或0.89%，报24438点；反映中国概念股表现的金龙指数挫2.47%，报6843点。

焦点股方面，Tesla绩后跌3.6%；软件商ServiceNow业绩欠佳，股价重挫17.8%；Salesforce及微软分别下跌8.7%及近4%。

港股方面，恒指低开181点，开报25733点。

科网股普遍向下，腾讯（700）跌1.65%；阿里巴巴（9988）跌1.76%；美团（3690）跌0.12%。小米（1810）跌0.57%，小米集团董事长雷军表示，新一代SU7自4月23日发布以来已售出26,000辆；并将在5月底正式发布YU7 GT系列。

宁德时代（3750）开市升1.85%，报715.5元。国药（1093）升1.48%。

北水动向方面，周四南下资金净买港股85.98亿港元。盈富基金 (2800)、南方恒生科技 (3033)、恒生中国企业 (2828)分别获净买入36.62亿港元、8.5亿港元、8.23亿港元；吉利汽车 (175)、阿里巴巴(9988)、中芯国际 (981)分别遭净卖出6.51亿港元、5.96亿港元、5.03亿港元。