伊朗局势持续紧张 恒指低开181点 腾讯阿里跌逾1% 宁德升近2%｜港股开市

美伊谈判陷入僵局，美国总统特朗普下令海军向霍尔木兹海峡布雷的船只开火，国际油价收市升逾3%。美股周四反复受压，道指曾跌逾600点，标指及纳指破顶后回软。道指收市跌179点或0.36%，报49310点；标指跌29点或0.41%，报7108点；纳指跌219点或0.89%，报24438点；反映中国概念股表现的金龙指数挫2.47%，报6843点。

焦点股方面，Tesla绩后跌3.6%；软件商ServiceNow业绩欠佳，股价重挫17.8%；Salesforce及微软分别下跌8.7%及近4%。

港股方面，恒指低开181点，开报25733点。

科网股普遍向下，腾讯（700）跌1.65%；阿里巴巴（9988）跌1.76%；美团（3690）跌0.12%。小米（1810）跌0.57%，小米集团董事长雷军表示，新一代SU7自4月23日发布以来已售出26,000辆；并将在5月底正式发布YU7 GT系列。

宁德时代（3750）开市升1.85%，报715.5元。国药（1093）升1.48%。

北水动向方面，周四南下资金净买港股85.98亿港元。盈富基金 (2800)、南方恒生科技 (3033)、恒生中国企业 (2828)分别获净买入36.62亿港元、8.5亿港元、8.23亿港元；吉利汽车 (175)、阿里巴巴(9988)、中芯国际 (981)分别遭净卖出6.51亿港元、5.96亿港元、5.03亿港元。