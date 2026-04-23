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双登中标江天AIDC储能项目 料步入「算电协同」新时代

股市
更新时间：11:34 2026-04-23 HKT
发布时间：11:34 2026-04-23 HKT

双登股份（6960）宣布近日成功中标江天数据120MW/240MWh AIDC储能项目。该项目为内地首个大型AIDC园区内「绿电直连、源网荷储」一体化储能项目，并标志著中国AIDC产业正式进入「算力与能源双轮驱动」新阶段。该股暂跌逾2%至13.67元，今年至今亦累跌逾11%。

能源保障成AIDC建设核心变量

集团指出，此次合作是与江天数据战略合作持续深化的重要成果，也彰显双方共同推动绿色算力基础设施建设的决心。项目通过绿电直连与源网荷储协同配置，将有效提升园区能源利用效率和供电可靠性，为AIDC园区低碳运营提供示范样板。

随著全球AI产业快速发展，算力需求持续增长，能源保障正成为AIDC建设核心变量。有业内人士认为，该项目具备较强示范意义，有望推动AIDC绿电储能进入规模化发展阶段，也为双登股份打开新的成长空间。

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