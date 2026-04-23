SK海力士首季收入及营业利润创新高 存储市场供应紧张 在港上市ETF一度破顶

SK海力士公布2026财年首季业绩，收入及营业利润均创单季新高，反映高性能存储器市场的供需紧张格局仍在持续深化。截至3月底，集团收入按年升198%至52.58万亿韩元；营业利润按年升405%至37.61万亿韩元，对应营业利润率72%，超过去年第四季的58%，同样创单季历史新高。

两倍ETF今年累升逾160%

消息传出后，在港上市的南方两倍做多海力士（7709）一度升近2%至44元，创上市以来新高；惟其后转跌，暂报42.72元，跌约1.2%，今年累计升幅则达164%。存储相关股澜起科技（6809）及兆易创新（3986）则分别暂升6.5%及0.4%。

受惠DRAM和NAND产品价格大涨

SK海力士是次业绩驱动力来自DRAM和NAND产品价格大幅上涨，以及高附加值产品组合占比的持续提升。公司表示，随着AI计算对存储器的战略需求日益凸显，高性能存储供应仍处于受限状态，有利的定价环境预计将在一段时间内延续。此外，SK海力士单计首季录得投资资产估值收益10万亿韩元，主要得益于其持有的铠侠股份。

展望第二季，公司预计DRAM出货量环比增长高个位数百分比，NAND出货量（含Solidigm）环比增长中十几个百分比。同时，公司宣布今年资本支出将较上年显著增加，并计划于年内制定包括分红、股票回购及注销在内的附加股东回报方案。

