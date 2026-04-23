美伊虽停火 惟油价仍高企｜古天后

4月23日，大致多云，有几阵骤雨。美国总统特朗普宣布延长美伊停火，美股周三止跌回升，纳指盘中再破顶，更与标指同创收市新高。道指周三高开122点后，升幅扩大至最多475点，高见49624，标指曾升1.06%至7138，以科技股为主嘅纳指一度曾升1.65%，高见24660创新高。美市收市，道指升340点或0.69%，报49490；标指升38点或0.55%，报7102；纳指升400点或1.65%，报24660。

瑞银：石油输出受限 油价获支持

重磅股中，市场消化苹果公司换舵手，股价收市反弹2.6%，Alphabet及微软都升2.1%，Meta反弹0.9%。费城半导体指数收市升2.72%，报9909点创新高，连升16个交易日，系历史最长升浪。Nvidia股价升1.3%，美光（Micron）大升8.5%。Tesla股价升0.3%，公司周三收市后公布业绩，分析员料上季经调整盈利增长30%，收入亦升15%；盘后公布业绩后，股价微跌，变化唔大。波音公司上季亏损收窄，飞机付运量为2019年以来最多，股价升5.5%，为表现最强道指成份股。市场风险胃纳回升，加密货币「一哥」比特币曾升5.5%至79468美元，创2月初以来高位。加密币相关股份造好，Coinbase及Strategy股价分别升5.3%及9.4%。

虽然特朗普表示无限期延长停火，但伊朗炮艇向霍尔木兹海峡水域附近船只开火，刺激油价回升，纽约期油重返90美元水平之上，瑞银商品分析员Giovanni Staunovo称，霍尔木兹海峡石油输出仍受到限制，令市场供应紧张，油价将获支持。纽约期油暂时重返90美元之上徘徊。美国10年期债息一度转升2个基点，至4.311厘，对息口较敏感嘅2年期债息倒涨2.5个基点，至3.804厘。美汇指数反复曾升0.25%至98.64，日圆扬0.16%至159.11兑每美元。

德国经济部把当地今年经济增长预测，从1月时估算1%削至0.5%，明年增长预测由原先1.3%降至0.9%。欧洲央行首席经济师Philip Lane称仍未能估算战争对欧元区经济影响程度，直到清楚了解冲突系暂时性抑或是更大冲击。

恒指升至26000水平后举步为艰

港股昨日回吐，恒指低开183点，最多跌414点见26073低位，不过最终跌幅收窄至324点，报收26163，仍守喺10日线及100日线即26100水平之上。虽然美伊之间已停火，但霍尔木兹海峡何时能完全通航仍遥远，如油价长期高企，始终会拉高通胀，对环球经济构成严重影响，即使美伊战争嘅恐慌情绪已逐步淡化，难免令港股停滞不前。加上恒生指数由3月底低位约24400水平，已反弹逾2000点至周二高位约26500水平，短线出现回调亦无可厚非。

隔晚美股三大指数止跌回升，但港股于夜期及未有跟随美股做好，今早黑期更因油价回升至90美元之上，黑期回落至26100水平附近徘徊，料今早港股略为低开，并再度考验26050-26100即10日线及100日线，暂时26100为昨日成交密集区底部，料初步有支持。至于上方26300能否企稳5日线，将决定港股能否再进一步挑战26500，但26300-26500为短线阻力，企稳26500，方有条件挑战26700-27000水平。暂时见港股资金较集中认购IPO及炒半新股，传统重磅科企乏人问津，令港股升至26000水平后举步为艰。

古天后