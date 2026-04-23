伊朗扣押船只 恒指低开64点 阿里升近1% 华勤技术首挂涨近13%｜港股开市

美国总统特朗普表示，有关延长停火只有3到5天窗口期，以及将于26日（本周日）结束的报道，都是「假的」，又指不急于结束战争，对延长停火期限目前没有限定的时间表。另一方面，伊朗革命卫队（IRGC）于周三（22日）在霍尔木兹海峡采取实质军事行动，扣押了两船，并指控违反航行法规及干扰导航系统。

油价升近4% 美股仍向上

消息刺激油价向上，伦敦布兰特期油周三收市报101.91美元，升近3.5%；纽约期油则收报92.96美元，升近3.7%。美股三大指数周三亦向上，道指升340点或0.69%，报49490；标指升73点或1.05%，报7137点；纳指升397点或1.64%，报24657点。不过，反映中概股走势的金龙指数，周三跌0.05%至7016点。

Tesla首季收入增16% 盘后股价微跌

美股焦点中，Tesla首季收入按年增16%至223.87美元逊预期；纯利升17%至4.77亿美元；经调整盈利14.53亿美元。集团CFO表示，今年资本支出预计超过250亿美元，比之前估计增加了50亿美元；行政总裁马斯克亦表示，资本支出将大增。该股盘后向下，跌约0.3%至386.35美元。

港股方面，恒指今早低开64点，报26098点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市升0.8%；腾讯（700）跌0.8%；美团（3690）跌0.3%；小米（1810）无起跌；京东（9618）跌0.8%；百度（9888）亦跌0.3%。

华勤技术公开发售录530倍超购

新股华勤技术（3296）公开发售录约530倍超购，一手中签率12%，国际发售则超购约12倍。该股开市报87.55元，升12.7％。

金沙中国经调整物业EBITDA增18%

金沙中国（1928）公布控股股东Las Vegas Sands Corp首季业绩，其中金沙中国净收益按年增23.6%至21亿美元，净收入增45.5%至2.9亿元，经调整物业EBITDA则增18.3%至6.3亿美元。该股开市报17.13元，无升跌。

恒瑞医药首季多赚22%

恒瑞医药（1276）首季收入按年增12.98%至81.41亿人民币，净利润增21.78%至22.82亿人民币；创新药销售收入占比首次突破六成，达61.69%。该股开市报68.5元，升2.5％。

北水动向方面，昨日净买入港股48.9亿元，中海油（883）、吉利汽车 （175）及泡泡玛特（9992）分别获净买入4.75亿元、3.32亿元及3.31亿元；而阿里巴巴（9988）、腾讯（700）及长飞光纤（6869）分别遭净卖出10.62亿元、10.28亿元及6.66亿元。

