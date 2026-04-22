今年港股IPO市场热度持续 富途料内地AI产业链概念公司最受资本欢迎

据本地券商富途的数据显示，截至本周二（21日），透过富途平台认购的44只港股IPO总认购金额近4万亿元，其中34只新股的认购额超过100亿元，16只更突破千亿港元大关，反映市场对优质新股的强劲需求与信心，亦体现投资者对近期新股其潜在回报的期待。

思格新能成为目前年内一手赚最多的新股

资料显示，2026年至今，逾九成新股于首日收盘录得股价上涨，共计8只新股首日股价更飙升超过100%，当中AI解决方案提供商海致科技集团(2706)，及AI应用股群核科技(068)首日升幅分别高逾242%及144%，显示AI概念新股投资者获利效应显著。另外, 在新能源板块思格新能(6656)上市首日最高升幅超过一倍, 一手赚逾33000元, 成为目前年内一手赚最多的新股。

富途：新股市场有望持续活跃

富途高级分析师冯文慧表示，过去一年港股IPO市场气氛炽热，赚钱效应明显，目前预计年内有逾370间公司正排队等待上市，新股市场有望持续活跃。她续指，随着AI概念投资热潮持续，内地AI产业链概念公司将更受个人投资者青睐，也更易获得国际机构资本的关注，成为推动香港新股市场发展的重要引擎。