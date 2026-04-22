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中东局势未明 油价高位震荡｜古天后

股市
更新时间：09:41 2026-04-22 HKT
发布时间：09:41 2026-04-22 HKT

4月22日，部份时间有阳光，天气炎热。美国总统特朗普又再延长停火，但仍封锁霍尔木兹海峡，令油价于高位震荡。虽然道指早段一度跌逾400点，但收市跌幅收窄至293点或0.59%，报49149；标指跌45点或0.63%，报7064；纳指跌144点或0.59%，报24259。美股收市后期货亦有反弹，亚太区股市表现冷静。

沃什讲话被解读为短期难减息

不过，美国参议院银行委员会就沃什（Kevin Warsh）被提名联储局主席举行听证会，佢喺会上将新冠疫情后通胀急升归咎于联储局，并指物价高企仍对美国民众构成问题，即使目前通胀有所纾缓，但认为联储局需要一个新政策框架嚟应对持续性通胀，惟未有提供具体细节，亦未提及对利率影响。

沃什于听证会上表示，美国总统们一般希望减息，现任总统特朗普颇为公开表态，但佢补充说，货币利率政策嘅独立性取决于联储局。市场解读为短期美国难以减息。特朗普则喺CNBC访问中提到，如果新任联储局主席未有立刻减息，佢会感到失望，又认为美国利率应是全球最低。

虽然中东局势仍未明朗，但基于市场重燃对人工智能（AI）乐观情绪，上月调低标指目标至7200点嘅摩根大通策略员Dubravko Lakos-Bujas，又将标指目标上调至7600点，较周一收市有约7%上升空间。高盛行政总裁David Solomon于访问中称，美国经济衰退风险可能忽然上升，取决于华府喺社交媒体上对伊朗战争反应，但补充说目前预测显示衰退机会依然偏低。

美国10年期债息一度上扬7.2个基点，至4.319厘，对息口较敏感嘅2年期债息抽高8.8个基点，至3.804厘。美汇指数曾升0.48%至98.57，日圆亦挫0.52%至159.65兑每美元。

港股26100水平料有支持

美伊谈判仍存变数，市场似乎已适应局势进入长期拉锯局面，虽然新一轮美伊谈判未有结果，但霍尔木兹海峡维持封锁，纽约期指重上90美元水平，一度对美股带来震荡，其后美股三大指数跌幅收窄，反映市场对中东局势嘅负面情绪正在退减。虽然夜期及ADR随美股跌至26200水平，但今早黑期已重返26300水平，仍处于大型头肩顶颈线位置之上，料今日港股低开逾百点。

基于外围股市未见太大下调压力，料港股即使有回吐，于26100水平，即10日线及100日线交汇区前已有支持。而50日线约25950水平支持更大。不过，目前中东局势仍未明朗，油价料仍于高位震荡，港股即使仍维持强势，但短期难以突破二万七关口。

古天后

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