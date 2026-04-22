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特朗普延长停火期限 恒指低开183点 阿里跌逾2% 范式智能抽水泻逾7%｜港股开市

股市
更新时间：09:24 2026-04-22 HKT
发布时间：09:24 2026-04-22 HKT

美国总统特朗普宣布，鉴于伊朗政府内部「严重分裂」，美方延长对伊朗的停火期限，并持续至伊朗提交方案并完成谈判为止，期间美军将继续对伊朗实施海上封锁，同时保持军事准备状态。消息令国际油价升幅收窄，但市场对美伊能否举行新一轮会谈仍有疑虑，纽约期油周二收市升2.8%至92.13美元；布兰特期油则升3.1%至98.48美元。

美股回吐 芯片指数连涨15日

美股三大指数周二向下，道指收市跌293点或0.59%，报49149点；标指跌45点或0.63%，报7064点；纳指跌144点或0.59%，报24259点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二跌2.6%至7020点。

美股焦点中，芯片指数已连涨15日，AMD再升近3.5%至284.49美元，惟英伟达（Nvidia，NVDA）跌约1%。另一方面，苹果宣布CEO库克即将卸任后，股价跌2.5%至266.17美元。

科网股开市受压 部份半新股续向上

港股方面，恒指今早低开183点或0.69%，报26303点。科网股普遍受压，阿里巴巴（9988）开市跌2.2%；腾讯（700）跌1%；美团（3690）跌1.5%；小米（1810）跌0.7%；京东（9618）跌2.4%；百度（9888）亦跌2.6%。

个别AI相关半新股继续向上，群核科技（068）升2.3%；长光辰芯（3277）升2.4%；惟思格新能（6656）及胜宏（2476）分别跌近4%及1.6%。

宁德电池充电速度再刷新纪录

个股方面，宁德时代（3750） 在2026超级科技日发布会上推出第三代神行超充电池，充电速度再度刷新行业纪录，从10%充至98%仅需6分27秒，超越比亚迪今年3月发布的第二代刀片电池同项指标；同时，公司首席科学家吴凯宣布钠离子电池已解决制造环节核心问题，年内将实现大规模量产。不过，据报中石化（386）减持宁德时代850万股H股，每股作价708元，较上日收市价折让3.8%。宁德时代开市报720元，跌2.2%。

紫金矿业首季多赚98%

紫金矿业（2899）公布首季营业收入按年增25%至985亿元人民币，净利润按年增98%至201亿元人民币，股价开市无起跌，报38.2元；同系紫金黄金国际（2259）则跌1%至173.1元。

范式智能折让12%配股筹逾15亿

此外，再有股份「抽水」集资。范式智能（6682）拟配售3,880万股，集资15.66亿元，相当于经扩大已发行H股10.79%及已发行股份6.95%，每股配售价40.36元，较上日收市价45.84元折让约12%。该股开市报42.42元，跌7.5%。

北水动向方面，昨日净买入港股37.38亿元，中移动（941）、工行（1398）及建行（939）分别获净买入10.67亿元、7.99亿元及7.89亿元；而阿里巴巴（9988）、长飞光纤（6869）及康方生物（9926）分别遭净卖出6.06亿元、1.96亿元及1.8亿元。
 

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