恒指低开低走 收跌324点 半新股续有炒作 分析：资金转炒非指数股｜港股开市

美伊两个谈判陷入胶著，加上候任联储局主席沃什在听证会上没有放鸽，港股周三低开低走。恒指在重磅科网股的拖累下，全日收报26163点，跌324点或1.2%，表现为亚洲区内最差。其他亚洲股市则升多跌少，台股和韩股再创新高，分别升0.7%和0.5%；日本股市中，日经225指数升0.4%终于破顶。内地上证指数亦升0.5%。

恒指几乎回吐本周升幅

恒指低开184点后，沽压沉重，最多跌414点，尾市走势反复，最终全日收报26163点，跌324点，几乎回吐本周以来升幅。国指收报8801点，跌141点；科指收报4963点，跌97点。大市成交增至2283亿元，北水趁低捞货，流入49.01亿元，连续两天流入。

科网股续弱 阿里挫逾3%

科网股续弱，拖累大市。阿里巴巴（9988）挫3.5%，收报131.5 元；腾讯（700）跌2.9%，收报504 元；美团（3690）下滑2.5%，收报84.25 元；京东（9618）向下2.3%，收报120.2 元；百度（9888）走低2.8%，收报121.1 元。

胜宏科技再升近7% 长光急泻14%

半新股继续受资金追逐，走势不一，胜宏科技（2476）再升6.9%，收报336.8 元，惟群核科技（068）回吐3.6%，收报37.72元；长光辰芯（3277）泻14.4%，收报83.5 元；思格新能（6656）下滑4.8%，收报567.5 元。而极视角（6636）飙升25.2%，收报122.4元。

美伊谈判胶著下，国际油价重回升轨，但部分石油相关股升跌不一。中海油（883）涨1%，收报26.88 元；中石油（857）升2%，收报 10.65 元；设备股山东墨龙（568）大跌3.6%，收报8.09 元。

航运及港口股普遍下行

霍尔木兹海峡仍未通航，航运及港口股普遍下行，海丰国际（1308）挫4.6%，收报33.32元；中远海能（1138）走低4.5%，收报18.11元；东方海外国际（316）跌3.6%，收报133.4元；青岛港（6198）跌0.6%，收报7.72元。

范式智能配股大跌14%

个股方面，范式智能（6682）让约12%配股集资，股价大跌13.6%，收报39.6 元，跌穿配股价40.36元；外电报道，宁德时代（3750）拟遭中石化减持，股价急跌5%，收报699 元，为表现最差蓝筹股；吉利汽车（175）近日旗下极氪8X上市大定快速破万，吉利逆市涨2.1%，收报24.9 元；博泰车联（2889）与地平线机器人（9660）达成战略合作，博泰车联飙升27.9%，收报153.3元；而地平线机器人则挫3.1%，收报7.63元。

高歌证券金融首席分析师聂振邦指，市场资金转炒非指数股份，加上大型科技股缺乏吸引力，腾讯和阿里巴巴等权重股表现疲软，拖累整体走势，因此恒指周三表现逊外围主要指数。他续指，现时港股短期内缺乏明显利好催化剂，下一轮催化可能要等到首季科技股业绩，料港股短期内维持整固格局，恒指维持在26000至26500点区间内上落。

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1215：在中东局势阴霾持续下，加上候任联储局主席沃什的言论被解读成难以减息，恒指今早低开183点后，持续受压，跌幅一度扩大至398点，低见26089点，临近中午稍见回升，半日收报26139点，跌348点或1.31%，成交1,229亿元。科指半日收报4950点，跌110点或2.19%。

重磅蓝筹股中，阿里（9988）及腾讯（700）半日分别跌3.4%及2.7%，连同建行（939）及美团（3690）分别跌1.8%及2.8%，为主要拖累恒指股份；相反，友邦（1299）及中石油（857）逆市升0.5%及1.5%。

联想半日升逾4% 表现最佳蓝筹

单计股价变幅，联想（992）半日升4.4%，为表现最佳蓝筹，吉利（175）亦升1.7%。消息面上，市调机构Counterpoint Research近日公布初步数据，今年首季全球PC出货量按年增长3.2%至6,330万部，主因内存价格上涨反令消费者提前购买，以及Windows 10停止支援导致硬件更新换代。期内，联想首季出货量按年增长9%至1650万部，市场份额达26%，创有史以来首季业绩最高纪录。

另一方面，半新股继续有炒作，胜宏科技（2476）半日再升7.8%，惟群核科技（068）回吐1.8%；长光辰芯（3277）更跌逾12%；思格新能（6656）亦跌逾1%。此外，个别AI概念股亦炒上，其中极视角（6636）升逾28%；智谱 （2513）升5%；迅策（3317）升近4%；MINIMAX（100）则升近2%。

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0930：美国总统特朗普宣布，鉴于伊朗政府内部「严重分裂」，美方延长对伊朗的停火期限，并持续至伊朗提交方案并完成谈判为止，期间美军将继续对伊朗实施海上封锁，同时保持军事准备状态。消息令国际油价升幅收窄，但市场对美伊能否举行新一轮会谈仍有疑虑，纽约期油周二收市升2.8%至92.13美元；布兰特期油则升3.1%至98.48美元。

美股回吐 芯片指数连涨15日

美股三大指数周二向下，道指收市跌293点或0.59%，报49149点；标指跌45点或0.63%，报7064点；纳指跌144点或0.59%，报24259点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二跌2.6%至7020点。

美股焦点中，芯片指数已连涨15日，AMD再升近3.5%至284.49美元，惟英伟达（Nvidia，NVDA）跌约1%。另一方面，苹果宣布CEO库克即将卸任后，股价跌2.5%至266.17美元。

科网股开市受压 部份半新股续向上

港股方面，恒指今早低开183点或0.69%，报26303点。科网股普遍受压，阿里巴巴（9988）开市跌2.2%；腾讯（700）跌1%；美团（3690）跌1.5%；小米（1810）跌0.7%；京东（9618）跌2.4%；百度（9888）亦跌2.6%。

个别AI相关半新股继续向上，群核科技（068）升2.3%；长光辰芯（3277）升2.4%；惟思格新能（6656）及胜宏（2476）分别跌近4%及1.6%。

宁德电池充电速度再刷新纪录

个股方面，宁德时代（3750） 在2026超级科技日发布会上推出第三代神行超充电池，充电速度再度刷新行业纪录，从10%充至98%仅需6分27秒，超越比亚迪今年3月发布的第二代刀片电池同项指标；同时，公司首席科学家吴凯宣布钠离子电池已解决制造环节核心问题，年内将实现大规模量产。不过，据报中石化（386）减持宁德时代850万股H股，每股作价708元，较上日收市价折让3.8%。宁德时代开市报720元，跌2.2%。

紫金矿业首季多赚98%

紫金矿业（2899）公布首季营业收入按年增25%至985亿元人民币，净利润按年增98%至201亿元人民币，股价开市无起跌，报38.2元；同系紫金黄金国际（2259）则跌1%至173.1元。

范式智能折让12%配股筹逾15亿

此外，再有股份「抽水」集资。范式智能（6682）拟配售3,880万股，集资15.66亿元，相当于经扩大已发行H股10.79%及已发行股份6.95%，每股配售价40.36元，较上日收市价45.84元折让约12%。该股开市报42.42元，跌7.5%。

北水动向方面，昨日净买入港股37.38亿元，中移动（941）、工行（1398）及建行（939）分别获净买入10.67亿元、7.99亿元及7.89亿元；而阿里巴巴（9988）、长飞光纤（6869）及康方生物（9926）分别遭净卖出6.06亿元、1.96亿元及1.8亿元。

