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高息盈喜增长股｜唐牛

股市
更新时间：08:47 2026-04-22 HKT
发布时间：08:47 2026-04-22 HKT

本栏由去年中开始反复提到的莎莎（178），上月底突然发力，短短半个月累升三成，不见有任何消息的情况下，最新的一份盈喜通告揭开谜底。

盈喜原因坚实

集团预计截至2026年3月31日止年度，录得盈利约1.9亿至2.05亿元，增长最少1.5倍，以中期赚约5,000万元计，下半年较上半年更是升2倍。盈喜原因坚实，包括核心市场香港及澳门的同店销售、交易宗数、每宗交易平均金额及每宗交易货品件数均有显著按年升幅；线上平台营运效益提升，线上业务盈利快速增长；中止中国内地线下业务后，相关亏损大幅收窄，内地业务转亏为盈。

重中之重在于，莎莎一向派息慷慨，以去年派息比率近100%计，现价股息率超过8厘，市盈率约11倍，以增长股来说绝对唔贵，且看整固后能否冲破0.89元，中线目标1元。

唐牛

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