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美股三大指数齐涨 道指升逾200点 市场料美国联储局将更偏鹰派

股市
更新时间：21:35 2026-04-21 HKT
发布时间：21:35 2026-04-21 HKT

美伊停火协议即将到期，谈判能否延续成为市场焦点，道指早段报49695点，升253点；标指报7119点，升10点；纳指报24344点，升30点或0.12%。

油价稳定在85美元以上

油价稳定在85美元以上，纽约期油暂报86.86美元，跌0.64%。

苹果（AAPL）宣布硬体工程资深副总裁John Ternus 将接替库克（Tim Cook），成为下一任行政总裁，AAPL跌0.3%；亚马逊（AMZN）涨 2.09%。

专家：仍偏多看待股市

RBC Capital Markets美国利率策略主管莱克格温表示，过去一个月市场焦点几乎都放在伊朗相关新闻上，但在此同时，我们也持续接收到一些数据，认为这些数据支持美国联储局更偏鹰派的立场。

Carson Group全球宏观策略师索努瓦尔格斯说，鉴于过去5年来的种种冲击，美国似乎已进入「较高通膨常态」的状况。不过他也指出，自己整体仍偏多看待股市，因为通膨往往伴随企业获利维持在健康水准。

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