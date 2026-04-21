汇控：无意恢复以股代息 否认有伊朗交易纪录

汇丰集团主席聂智恒（Brendan Nelson)去年底上任后，首次主持在香港举行的非正式股东会。是次股东出席人数有1000人，坐满全场。会上小股东较为关注有形股本回率（ROTE）如何达致逾17%的目标及未来股息情况，聂智恒回应表示，无法预测未来股息的增幅，此为董事会在每个季度都会根据业务基本表现来考虑的事项。 因此，就承诺一个特定股息增幅，恐怕是不明智且不恰当的。行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）则表明无意恢复以股息安排。

今年已宣布超过11项业务和活动退出

艾桥智称，很高兴见到去年的股息按年增加了近14%至75美仙，乃反映了集团表现提升。 集团的意图是继续将利润的50%（不包括重大项目）作为股息发放给股东，但无意恢复以股代息。 他认为股东有选择的机会，将现金股息买回更多股份。

就今年ROTE如何达标并带动股息增长，艾指集团所有企业都有助ROTE达标。对于一些非战略性或回报低的业务活动，集团正快速作出退出的决定，尤其今年，已宣布超过11项业务和活动退出，以反映集团正在简化非战略性活动并协助支持达成目标。

汇控为2026至2028年订立了三大目标，包括派息比率维持50%；有形股本回报率（ROTE）17%或以上，以及收入按年增长5%。

汇控未涉洗钱活动

有小股东亦关注汇控被指卷入涉及伊朗洗钱活动一事，聂智恒明言，汇丰并没涉事其中，仅被要求提供声称透过该行进行交易的相关资料，集团已向有关方面及法院明确表示，汇丰并无这些交易相关的任何纪录。 除此之外，就再没有进一步补充。

艾指汇控在伊朗至少十年已没有业务，同时亦不支持与伊朗或任何受制裁国相关的活动。其实集团自2012年起已经建立了反洗钱的监控系统。

艾桥智：密切关注中东局势

至于环球政局不稳对汇控的影响，艾称，目前集团正密切关注中东地区的局势。而汇控正以强大的实力来应对这些挑战，集团拥有强劲的资产负债表、很高的流动性和充足的资本，故能面对由此可能带来的任何不确定因素并对分派的影响，惟现时仍过早就此作出判断。