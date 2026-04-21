商米科技招股 入场费2511元 采同股不同权架购 蚂蚁美团小米为股东

商业物联网（BIoT）解决方案提供商商米科技（6810）今日（21日）起至周五（24日）招股，拟发行4,262.68万股H股，一成在港公开发售，招股价24.86元，集资约10.6亿元，每手100股，入场费2,511.07元，预期4月29日正式挂牌，德银、中信证券及农银国际为联席保荐人。

引入两间基投 投资3657万美元

值得留意的是，公司采用H股不同投票权架构，于全球发售完成后，每股A类股份在股东会可行使10票，B类普通股东可行使一票的权利，主要股东林喆持有34.73%股权，但投票权为79.63%。同时，蚂蚁科技持有上市前股份27.27%；美团（3690）及小米（1810）亦分别持有8.2%及7.78%股份。

此外，商米科技引入China Orient Enhanced Income Fund及XINWUTANG CO. LIMITED为基石投资者，投资金额合共3,657万美元。

招股书显示，商米科技的BIoT解决方案集成了智能硬件、软件及数据洞察，赋能众多线下商业场景实现数字化转型，提升核心商业运营流程（如支付、会员管理、订单履约、存货控制及员工管理）效率。

全球最大安卓BIoT解决方案提供商

根据灼识咨询的资料，按2024年的收入计，目前是全球最大的安卓端BIoT解决方案提供商，占有10%以上的市场份额；同时预期安卓端BIoT解决方案市场将于未来五年出现增长，2024年至2029年的复合年增长率为23.7%。

集团已服务全球前50大食品及饮料企业中逾70%的企业。在中国，已实现超过70%的餐饮百强企业覆盖率及超过60%的百强连锁商店覆盖率。截至去年底，解决方案落地了超过200个国家和地区，覆盖包括全部G20国家在内的全球90%以上的市场。同时，大部分收入来自海外市场，于2023年、2024年及2025年，分别占总收入的67.7%、78.0%及74.9%。

整体业绩方面，集团去年收入录38.12亿人民币，按年升10%；年内利润录2.23亿人民币，按年升近23%。

至于是次集资所得款项净额，约40%用于为BIoT软硬件解决方案的研发提供资金；约30%用于加强供应链及生产运营；约20%用于拨付实施全球市场扩张计划；以及约10%用于营运资金及其他一般公司用途。

