市场仍憧憬美伊战事将结束｜古天后

4月21日，大致多云，有几阵雨，初时局部地区有雷暴，日间短暂时间有阳光。中东紧张局势又再升级，伊朗重新封锁霍尔木兹海峡，而美国海军亦扣押悬挂伊朗国旗嘅船只，曾刺激油价再度回升，但今早纽约期油于亚洲时段略为回落至86美元水平。至于美国副总统万斯周一飞往巴基斯坦与伊朗展开谈判，总统特朗普扬言如果未能达成协议，唔会再延长停火时间，并指持续关闭霍尔木兹海峡。不过侵侵一向五时花，六时变，随后又

谈判倘有突破，愿与伊朗领导层见面。

美股周一表现反复，道指低开25点后，跌幅扩大至最多201点，低见49245，收市跌幅收窄至4点或0.01%，报收49442；标指一度回吐0.58%，收市跌幅收窄至16点或0.24%，报收7109；纳指曾跌1.01%，收市跌幅收窄至64点或0.26%，报收24404，13连升终止。

美银警告市场低估环球经济风险

美国苹果公司宣布，任命硬件工程资深副总裁John Ternus为CEO，并将加入苹果董事局；而现任CEO库克（Tim Cook）将出任执行主席，其CEO职务将于今年夏季结束；但苹果股价则升1%，盘后略为回吐0.48%。美国航空称无意与联合航空合并，股价收市急跌4.2%，联合航空亦跌2.8%。Netflix上周五业绩后插水9%后，昨日再跌逾2%，暂于94至95美元水平徘徊。金融股普遍上升，摩根大通升2.2%，高盛升1.7%。

美银欧洲股市策略主管Sebastian Raedler则于彭博电视访问中警告，市场低估环球经济风险，历史证据显示，重大能源冲击带来需求破坏唔会好快逆转，又称3月份环球采购经理指数急滑，但市场仍不以为意。美国10年期债息一度上扬3.16个基点，至4.2796厘，息口敏感2年期债息曾升4.4个基点，至3.744厘。美汇指数曾涨0.31%至98.4，日圆挫0.35%至159.2兑每美元。

港股或高位整固 替代显著调整

市场仍关注美伊局势发展，但战事消息对股市影响正逐步退减，港股经过上周五回吐后，昨日回升，恒指高开44点后，虽然早段曾倒跌65点，见26094半日低位，但50日线及100日线未受考验，其后回复升势，恒指最多升251点，见26411高位，全日则升200点或0.76%，报收26361，成交额2414亿元，成交保持近日平均数量。

油价是目前衡量中东战局嘅重要指标，只要纽约油价维特于90美元之下，市场风险胃纳可望再度扩张，带动恒指重返二万七大关。从技术走势分析，5日线已分别升穿10日线及20日线；近一步升穿50日及100日线；而10日线亦已升穿50日线，并准备升穿100日线，不仅反映大市已于上月30日24409水平成功寻底，更开始由该水平形成一上升轨，已恒指亦成功重越大型头肩顶颈线即26300水平，只要一直保持于此水平之上，港股可望进一步攀升。不过短线已见有重磅股呈超买，大市随时作出调整，或以高位整固替代显著调整，预料短线大市或于26600-26800水平行人止步。

调整方面，暂时第一固支持位约25950-26050，下一重要支持为25700-25750，而25500-25550即20日线水平不容再失。

古天后