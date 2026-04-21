美伊谈判悬而未决 恒指续高开81点 中移绩后微升 胜宏科技首挂升57% ｜港股开市

美伊停火协议将于周三届满，但双方谈判继续悬而未决，令中东局势再度紧张，且再次封锁海峡。美国总统特朗普表示，美伊谈判如未达成协议，将「极不可能」延长停火协议，美股三大指数周一全线向下，但相关影响已较过往轻微。道指收市跌4点或0.01%，报49442点；标指跌16点或0.24%，报7109点；纳指跌64点或0.26%，报24404点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一回吐0.32%至7207点。

国际油价周一反弹，布兰特原油升逾5.6%至95.48美元，纽约期油则升逾6.8%至89.61美元。现货金价续弱，周一跌0.25%至4,820美元。

苹果库克9月1日卸任

美股焦点股份中，苹果（AAPL）宣布行政总裁库克（Tim Cook）将于9月1日卸任，并由硬件主管特纳斯（John Ternus）接棒，该股周一收报273.05美元，升逾1%；盘后则跌0.55%至271.55美元。

港股方面，恒指今早高开81点，报26442点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市升0.9%；腾讯（700）升0.1%；美团（3690）升0.8%；小米（1810）无起跌；京东（9618）升0.6%；百度（9888）则升1.6%。

胜宏国际配售超购17.5倍

胜宏科技（2476）公布，公开发售超购逾430倍，一手中签率0.71%，国际配售则超购17.5倍。该股开市报330元，升逾57%

中国移动（941）公布第一季业绩，营运收入2,665亿元人民币，按年微增1.0%；纯利293亿人民币，按年下跌4.2%；EBITDA为767亿人民币，按年下降5%。该股开市报82元，升0.2%。

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特步主品牌销售低单位数增长

特步国际（1368）宣布，主品牌首季零售销售（包括线上线下渠道）按年录低单位数增长；零售折扣水平为七至七五折；渠道库存周转约4个半月。索康尼方面，零售销售按年增长逾20%。该股开市报4.67元，升0.4%。

北水动向方面，昨日净卖出39.09亿元，建行（939）、泡泡玛特（9992）及中海油（883）分别获净买入5.73亿元、4.09亿元及3.55亿元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及小米（1810）分别遭净卖出34.78亿元、11.11亿元及7,763万元。

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，伊朗内部政治分歧或导致武力冲突反复出现，油价有机会重上每桶100美元大关，对亚太股市形成抑制，恒指短期料于26000至26600点上落。

