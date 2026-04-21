恒指收市升126点 宁德涨近半成 半新股长光辰芯再飙36% 专家：AI概念股当炒｜港股开市

美伊两周谈判协议即将届满，最新消息指伊朗暂未派代表前往，市场观望两国是否重启谈判，但AI热潮再起，亚洲股市周二普遍造好，台股及韩股破顶，日股亦接近历史高位，沪深股市亦轻微高收，惟港股则在部分重磅科网股走弱的拖累下全日窄幅上落，恒指最终收报26487点，升126点或0.5%。大市成交回落至2,051亿元，北水转流入37.38亿元。

韩国综合指数升近3%破顶

亚洲股市中，韩国综合指数破顶的同时，并以全日最高位收市，收报6388点，升2.7%，为区内表现最佳指数；台湾加权指数亦创新高，全日收报37606点，升1.8%；日经225指数则收报59349点，升0.9%，距离历史高位仅339点距离。另外内地沪深股市亦升0.1%至0.3%不等。

港股方面，恒指高开81点后，沪深股市一度转弱和部分重磅科网股跌幅扩大，恒指曾转跌19点，午后随著沪深股市重回升轨，恒指亦转强并最多升168点，见26529点，最终全日收报26487点，升126点，26500关得而复失，全日波幅约187点。国指收报8943点，升44点。科指跑输大市，收报5061点，跌4点。

半新股有炒作 长光辰芯升逾36%

AI热潮再起，部分AI概念半新股有炒作，而重磅科网股则沽压沉重。半新股中群核科技（068）再升3.6%，收报38.8元，上市三日累升4.1倍。长光辰芯 (3277)将与徕卡相机联合开发下一代高性能CMOS图像传感器，股价飙升36.2%，收报97.5元。部分重磅科网股向下，阿里巴巴（9988）跌0.5%，收报136.3 元；腾讯（700）下滑0.7%，收报519 元；快手（1024）跌1.3%，收报46.38 元，三只股份合计拖低大市近28点。

新消费股受捧 生科股受压

新消费股获追捧，蜜雪集团（2097）急升5.6%，收报309.2 元；布鲁可（325）走高11.4%，收报69.9 元；毛戈平（1318）亦升4.6%，收报78.05 元；泡泡玛特（9992）升2.2%，收报164.4元%。

生科股则受压，信达生物（1801）跌1.4%，收报89.85元；中国生物制药（1177）跌2.2%，收报5.82元；翰森制药（3692）下滑2.2%，收报39.04元；药明生物（2269）跌0.8%，收报35.3元。

宁德时代涨近半成冠蓝筹

个股方面，首挂新股胜宏科技（2476）收报315元，较招股价209.88元飙升50.1%，不计手续费，一手账面赚10,512元；中移动（941）首季纯利293亿人民币，按年下跌4.2%，不过营运收入按年增长1% ，股价扬2.3%，收报83.7元；宁德时代（3750）今日（21日）举办「超级科技日」发布会，届时将集中发布全新的技术、产品及生态，股价扬4.8%，收报736元，创收市后历史新高，并为表现最佳蓝筹股。

其他个股方面，据报顺丰控股（6936）考虑发可转换债券，筹最多10亿美元，股价跌0.2%，收报35.38元；威胜控股（3393）先旧后新折让逾6%配股净集资14.74亿元，该股逆市挫5.1%，收报30.3元。

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，市场焦点重回AI概念炒作，日、韩、台股市半导体等AI概念股正当炒，而港股的受捧的AI概念则不是指数成分股，因此恒指周二表现不及外围，现时港股走势相对早前已见改善，料恒指短期内若能维持26300点，后市有机会上试27000点。他续指，本周中东战事和谈判结果仍影响市场走势，估计即使美国联储局主席换届，新主席在战事带动油价升温的局势下，亦不会就减息轻举妄动，换言之联储局主席换届或对港股影响不大。

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1215：美伊停火协议继续悬而未决，市场观望气氛趋浓，恒指今早高开81点后表现反复，一度轻微倒跌，中午收市升33点或0.13%，报26394点。成交额1,087.89亿元。科指半日跌37点或0.74%，报5028点。

宁德钠电池产品料成焦点

宁德时代（3750）再破顶，半日上升5.55%，报741.5元，该公司今日举行「超级科技日」，钠电池产品成发布会焦点。

布鲁可升近8% 毛戈平升3%

新消费股获追捧，蜜雪集团（2097）升6.21%；布鲁可（325）升7.96%；毛戈平（1318）升3%；泡泡玛特（9992）升2.17%。

重磅科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.24%；腾讯（700）跌0.95%；美团（3690）跌0.47%；小米（1810）跌0.37%。

胜宏科技首挂半日升50%

实物黄金ETF南方黄金（3030）和胜宏科技（2476）今日挂牌。南方黄金中午收报7.26元，升0.27%；胜宏科技高开57.2%后升幅一度收窄至约43%，中午收报315元，较上市价209.88元高出50%。

「半新股」群核科技（068）半日升9.4%；长光辰芯（3277）更大升21.9%。

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0930：美伊停火协议将于周三届满，但双方谈判继续悬而未决，令中东局势再度紧张，且再次封锁海峡。美国总统特朗普表示，美伊谈判如未达成协议，将「极不可能」延长停火协议，美股三大指数周一全线向下，但相关影响已较过往轻微。道指收市跌4点或0.01%，报49442点；标指跌16点或0.24%，报7109点；纳指跌64点或0.26%，报24404点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一回吐0.32%至7207点。

国际油价周一反弹，布兰特原油升逾5.6%至95.48美元，纽约期油则升逾6.8%至89.61美元。现货金价续弱，周一跌0.25%至4,820美元。

苹果库克9月1日卸任

美股焦点股份中，苹果（AAPL）宣布行政总裁库克（Tim Cook）将于9月1日卸任，并由硬件主管特纳斯（John Ternus）接棒，该股周一收报273.05美元，升逾1%；盘后则跌0.55%至271.55美元。

港股方面，恒指今早高开81点，报26442点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市升0.9%；腾讯（700）升0.1%；美团（3690）升0.8%；小米（1810）无起跌；京东（9618）升0.6%；百度（9888）则升1.6%。

胜宏国际配售超购17.5倍

胜宏科技（2476）公布，公开发售超购逾430倍，一手中签率0.71%，国际配售则超购17.5倍。该股开市报330元，升逾57%

中国移动（941）公布第一季业绩，营运收入2,665亿元人民币，按年微增1.0%；纯利293亿人民币，按年下跌4.2%；EBITDA为767亿人民币，按年下降5%。该股开市报82元，升0.2%。

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特步主品牌销售低单位数增长

特步国际（1368）宣布，主品牌首季零售销售（包括线上线下渠道）按年录低单位数增长；零售折扣水平为七至七五折；渠道库存周转约4个半月。索康尼方面，零售销售按年增长逾20%。该股开市报4.67元，升0.4%。

北水动向方面，昨日净卖出39.09亿元，建行（939）、泡泡玛特（9992）及中海油（883）分别获净买入5.73亿元、4.09亿元及3.55亿元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及小米（1810）分别遭净卖出34.78亿元、11.11亿元及7,763万元。

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，伊朗内部政治分歧或导致武力冲突反复出现，油价有机会重上每桶100美元大关，对亚太股市形成抑制，恒指短期料于26000至26600点上落。

