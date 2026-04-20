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中国移动首季EBITDA跌5% 云计算等其他业务收入增12.7%

股市
更新时间：21:45 2026-04-20 HKT
发布时间：21:45 2026-04-20 HKT

中国移动（941）公布第一季度业绩，营运收入2,665亿元（人民币，下同），按年微增1.0%；纯利293亿元，按年下跌4.2%；EBITDA为767亿元，按年下降5.0%。

期内主营业务收入2,199亿元，按年下跌1.1%，该部分主要来自语音、流量等传统通信业务。惟其他业务收入达466亿元，按年大增12.7%，占整体营收比重已升至约17.5%。该部分主要来自云计算、算力租赁、数字政务及智能服务等新兴板块。

移动客户逾10亿 物联网连接数突破15亿

截至3月底，移动客户总数达10.09亿户，季度净增376万户；宽带客户3.33亿户，净增390万户；物联网卡连接数达15.04亿，首季净增2,233万户。

资本开支收缩 现金储备增24%

集团资本开支同步收缩，购建长期资产支付的现金为304亿元，较去年同期减少60亿元，降幅16.5%。期末现金及现金等价物余额达1,553亿元，较去年同期增长24.2%。

中国移动表示，将持续做强通信、算力、智能服务，著力提质增效、提升核心竞争力，推进科技创新与新质生产力发展，向「世界一流科技服务企业」目标迈进。

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